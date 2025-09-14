יום ראשון, 14.09.2025 שעה 09:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"עזבו שחקנים בכירים, המועדון מפגין עוצמה"

שחר, שכבש ב-1:4 של מכבי ת"א על טבריה: "כל מי שהתחיל את העונה הבין שהוא יצטרך להשלים את החסר. היינו קצת בהלם אחרי הספיגה, אבל ידענו להתעשת"

|
עידו שחר חוגג עם שגיב יחזקאל (חג'אג' רחאל)
עידו שחר חוגג עם שגיב יחזקאל (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב ניצחה אמש (שבת) 1:4 את עירוני טבריה בנוף הגליל ובעצם רשמה ניצחון ראשון במפגשים הישירים מולה אחרי שתי תוצאות תיקו בעונה הקודמת. אחרי פיגור מוקדם, האלופה ידעה לייצר מהפך, כאשר מי שכבש את השער הראשון והשווה את התוצאה היה הקשר, עידו שחר. "אני שמח מאוד לקבל יותר דקות. מתחילת העונה עבדתי קשה ועובד קשה, אני באמת בכל דקה שיכול אני מנסה לעזור ולהשפיע כמה שיותר ולעזור לקבוצה", סיפר לאחר המשחק. 

"אני שמח שהתחברנו ושאנחנו משחקים טוב, מנצחים וגם הראינו אופי וחזרנו למשחק", המשיך שחר. "כקבוצה ספגנו מוקדם מאוד וכולם היו בהלם לכמה שניות, אבל ידענו להתעשת ולחזור. הייתי מאוד מפוקס במשחק, נזהרתי לא לקבל צהוב שני, אבל זה לא השפיע עליי במשחק. אני לא מסכים שהייתי בעבר רק 'שחקן משלים', באליפות הראשונה שיחקתי בחצי השני של העונה הרבה מאוד. בכל דקה שאהיה פה אעשה הכל כדי לעזור למועדון וכדי לנצח".

על כך שעזבו כל כך הרבה שחקנים בכירים, אמר: "זה קיץ מאוד לא פשוט, אנחנו במלחמה וקשה להביא זרים, אבל זו עוצמה של מועדון. עזבו שחקנים שהיו פה הרבה מאוד שנים, שחקנים בכירים בחדר הלבשה, וזה מראה לך את העוצמה. אני חושב שכל מי שהתחיל את העונה ידע שהוא יעשה הכל להשלים את החסר, ולהתעלות ולהיות כמה שיותר טובים. מאוד התחברנו כקבוצה, אנחנו מאוד מגובשים, יש אופי טוב גם השנה". 

עידו שחר נוגח לרשת (חגעידו שחר נוגח לרשת (חג'אג' רחאל)

על ההצעה מפושקאש אקדמי ההונגרית בקיץ, שנדחתה על ידי הצהובים, כפי שנחשף בזמנו ב-ONE, אמר שחר: "לגבי ההצעה, אני לא רוצה להתעסק בזה כי זה העבר. גם אני וכל שחקן אחר בקבוצה, כל דקה שהוא משחק עושה הכל למען המועדון, להיות טוב, לעזור לקבוצה להיות טובה, גם אני עושה הכל בשביל זה ואמשיך". 

על ההגרלה באירופה, סיפר: "אנחנו מנוסים באירופה, כל שנה באים לתת את הכל בלי קשר להגרלה אבל כמובן שקיבלנו הגרלה קשה, הגרלה של ליגת האלופות, זו חוויה מצד אחד מקצועית ואנחנו כן רוצים לבוא כדי לעלות שלב, מצד שני רוצים לעלות שלב ולייצג בכבוד את מכבי וישראל. יש אנטישמיות בכל אירופה אבל אנחנו מתרכזים בכדורגל ובמה שאנחנו יכולים, אין לנו שליטה על מה שקורה מסביב ונעשה את כל מה שאנחנו יכולים".

יונתן טפר רודף אחרי עידו שחר (חגיונתן טפר רודף אחרי עידו שחר (חג'אג' רחאל)

על שני המשחקים מול נתניה וטבריה: "אני לא חושב שהיה לנו קל, כשמנצחים בתוצאה גדולה זה כביכול נראה משחק קל, אבל יש משחקים שמנצחים בהפרש של גול ומשחקים טוב וזה לא נראה כל כך קל".

