טיורי: שמחה מאוד, גאווה גדולה לייצג את ישראל

מרתון הנשים באליפות העולם הסתיים לפנות בוקר (ראשון) עם מקום 23 של מאור טיורי בזמן של 2:34:28 שעות עם תנאים לא קלים של חום כבד בטוקיו, יפן. לעומתה, לונה צ’מטאי סלפטר לא סיימה את הריצה בגלל כאבים בברך.

"היה קשוח בסוף", אמרה טיורי בסיום, "אני מאוד שמחה, יש טיפה תחושת החמצה קלה כי המטרה שלי הייתה טופ 20. אבל לא נתלונן על מקום 23 כי זה מיקום שיא, השוותי את המיקום מהתחרות באורגון. החום? התכוננו טוב לזה וזה השתלם, גם הגענו לטוקיו 10 ימים לפני המרתון. אני מרוצה מהריצה שלי.

"זו גאווה גדולה לייצג את ישראל, בחודשים האחרונים היה קשה לראות את ההלך הפוליטי בעולם, זה נחמד שסוף סוף אפשר לשים את המדים ולייצג את מה שאנחנו מנסים לעשות בגאווה. אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו יכולים לשלוט בו".

לונה צ׳מטאי סלפטר אמרה: ״לצערי ולאכזבתי, נאלצתי לעצור בק"מ 24 בגלל פציעה בברך שהפריעה מדי פעם באימונים אך לא פגעה בהכנה. אין לי כרגע פרטים נוספים, אצטרך לעשות בירור רפואי ולאחר מכן אחליט מה לעשות הלאה״.