"וייסמן יוצא מן הכלל ואיכותי, מרים את כולם"

שון וייסמן לא היה יכול לבקש בכורה טובה יותר בבלאו וייס לינץ. החלוץ הישראלי, שחתם לאחרונה בקבוצה האוסטרית, כבש אמש (שבת) צמד והוביל את קבוצתו לניצחון 0:3 על גראץ'. התקשורת המקומית לא חסכה במחמאות, ורוב תשומת הלב הופנתה ישירות אליו.

ב־Laola1 נכתב כי: "כבר אחרי משחק אחד ברור ללינץ' שהיא צירפה חיזוק אמיתי בדמותו של שון וייסמן", והודגש כי החלוץ שחזר לאוסטריה המשיך להפגין את חוש השערים שהפך אותו למלך השערים של הליגה בעונת 2019/20.

מאמן הקבוצה, מיטיה מורץ', אמר בראיון: "כולם ראו היום שמדובר בשחקן יוצא מן הכלל, עם איכויות אדירות. יש לו מנטליות שמרימה את כולם סביבו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אני שמח בשבילו שכבש פעמיים".

שון וייסמן (IMAGO)

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. תומאס גויגינגר, שכבש גם הוא במשחק, החמיא: "ראינו היום שהוא מסוגל לכבוש שערים, וזה הדבר הכי חשוב. יש לו ניסיון, הוא יודע לשחק עם הגב לשער, מחלק כדורים טוב ורץ מצוין. הוא כמובן גם מסוכן מאוד מול השער".

החלוץ הפצוע רוניבלדו הדגיש כי וייסמן מהווה נכס משמעותי: "זה אדיר בשביל הקבוצה שלנו, שחקן ברמה גבוהה. עכשיו יש לנו שני חלוצים מצוינים, וזה מושלם עבורנו". גם הקשר סימון זיידל הוסיף: "אני שמח שיש לי הזדמנות ללמוד משחקנים כמו וייסמן וגויגינגר. הם עושים המון דברים טובים בכל אימון".

ב־Krone האוסטרי סיכמו בקצרה: "משחק ראשון, שני שערים. הבכורה של שון וייסמן בלינץ' הייתה מרשימה". ב־Liga Portal כתבו: "הוא בא, ראה וכבש", והדגישו כי כולם במועדון מרוצים מהחיזוק החדש.

שון וייסמן חוגג (IMAGO)

גם המנהל המקצועי כריסטוף פשק התייחס לסערה סביב החתמתו: "ידענו שיש רגישות, ולכן היה חשוב לשוחח איתו. הוא הבהיר בצורה אמינה שהבין את טעותו ושזה לא יקרה שוב. אנחנו מועדון שעומד על ערכים של גיוון ושוויון".

ב־Der Standard סיכמו: "החתמה חדשה, הופעת בכורה מושלמת, וייסמן הוביל את לינץ' לניצחון בכורה בליגה עם צמד אישי".