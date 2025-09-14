יום ראשון, 04.01.2026 שעה 01:12
כדורגל עולמי  >> ליגה אוסטרית
ליגה אוסטרית 25-26
3221-3617רד בול זלצבורג1
2921-2417לאסק2
2823-2717שטורם גראץ3
2622-2617הארטברג4
2623-2317ריד5
2626-2517אוסטריה וינה6
2521-2117ראפיד וינה7
2421-2517וולפסברגר8
2119-1817אלטאך9
2126-2417טירול10
1529-1717גראצר11
1129-1517בלאו-וייס לינץ12

"וייסמן יוצא מן הכלל ואיכותי, מרים את כולם"

באוסטריה מתאהבים מחדש בישראלי שכבש צמד בלינץ, מאמנו הרעיף שבחים, המנהל המקצועי: "הבין את טעותו". בתקשורת שיבחו: "בא, ראה וכבש. בכורה מושלמת"

|
שון וייסמן מודה לקהל (IMAGO)
שון וייסמן מודה לקהל (IMAGO)

שון וייסמן לא היה יכול לבקש בכורה טובה יותר בבלאו וייס לינץ. החלוץ הישראלי, שחתם לאחרונה בקבוצה האוסטרית, כבש אמש (שבת) צמד והוביל את קבוצתו לניצחון 0:3 על גראץ'. התקשורת המקומית לא חסכה במחמאות, ורוב תשומת הלב הופנתה ישירות אליו.

ב־Laola1 נכתב כי: "כבר אחרי משחק אחד ברור ללינץ' שהיא צירפה חיזוק אמיתי בדמותו של שון וייסמן", והודגש כי החלוץ שחזר לאוסטריה המשיך להפגין את חוש השערים שהפך אותו למלך השערים של הליגה בעונת 2019/20.

מאמן הקבוצה, מיטיה מורץ', אמר בראיון: "כולם ראו היום שמדובר בשחקן יוצא מן הכלל, עם איכויות אדירות. יש לו מנטליות שמרימה את כולם סביבו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אני שמח בשבילו שכבש פעמיים".

שון וייסמן (IMAGO)שון וייסמן (IMAGO)

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. תומאס גויגינגר, שכבש גם הוא במשחק, החמיא: "ראינו היום שהוא מסוגל לכבוש שערים, וזה הדבר הכי חשוב. יש לו ניסיון, הוא יודע לשחק עם הגב לשער, מחלק כדורים טוב ורץ מצוין. הוא כמובן גם מסוכן מאוד מול השער".

החלוץ הפצוע רוניבלדו הדגיש כי וייסמן מהווה נכס משמעותי: "זה אדיר בשביל הקבוצה שלנו, שחקן ברמה גבוהה. עכשיו יש לנו שני חלוצים מצוינים, וזה מושלם עבורנו". גם הקשר סימון זיידל הוסיף: "אני שמח שיש לי הזדמנות ללמוד משחקנים כמו וייסמן וגויגינגר. הם עושים המון דברים טובים בכל אימון".

ב־Krone האוסטרי סיכמו בקצרה: "משחק ראשון, שני שערים. הבכורה של שון וייסמן בלינץ' הייתה מרשימה". ב־Liga Portal כתבו: "הוא בא, ראה וכבש", והדגישו כי כולם במועדון מרוצים מהחיזוק החדש.

שון וייסמן חוגג (IMAGO)שון וייסמן חוגג (IMAGO)

גם המנהל המקצועי כריסטוף פשק התייחס לסערה סביב החתמתו: "ידענו שיש רגישות, ולכן היה חשוב לשוחח איתו. הוא הבהיר בצורה אמינה שהבין את טעותו ושזה לא יקרה שוב. אנחנו מועדון שעומד על ערכים של גיוון ושוויון".

ב־Der Standard סיכמו: "החתמה חדשה, הופעת בכורה מושלמת, וייסמן הוביל את לינץ' לניצחון בכורה בליגה עם צמד אישי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */