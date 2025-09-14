יום ראשון, 14.09.2025 שעה 20:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5733-4930פילדלפיה יוניון1
5537-4430סינסינטי2
5340-5130שארלוט3
5035-5030נאשוויל4
4943-4829קולומבוס קרו5
4841-5529אורלנדו סיטי6
4733-4128ניו יורק סיטי7
4643-5426אינטר מיאמי8
4253-5429שיקאגו פייר9
4040-4330ניו יורק רד בולס10
3244-3930ניו אינגלנד רבולושן11
2636-2929טורונטו12
2654-3629אטלנטה יונייטד13
2555-2730די.סי. יונייטד14
2453-2930מונטריאול15
 מערב 
5637-5530סן דייגו אפ.סי1
5433-5130מינסוטה יונייטד2
5231-5428ונקובר ווייטקאפס3
4540-5028סיאטל סאונדרס4
4435-4927FC לוס אנג'לס5
4239-3829פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3949-4030קולורדו ראפידס8
3555-5530סן חוזה ארת'קווייקס9
3437-3028ריאל סולט לייק10
3448-4229דאלאס11
3349-3930יוסטון דינמו12
2761-4530קנזס סיטי13
2551-3630סנט לואיס סיטי14
2158-3529לוס אנג'לס גלאקסי15

ענק: שלושער לטוקלומטי ב-0:3 על מיאמי ומסי

הצגה: החלוץ המשיך בעונה שלו עם שערים בדקות 34, 47 ו-84 (בפנדל) בדרך ל-11 שערים וניצחון ליגה 9 ברצף, הפרעוש החמיץ פנדל, צפו. תיקו לפיינגולד

|
עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

עידן טוקלומטי בכושר מצוין, אבל גם ביחס לתקופה האחרונה, מה שהוא עשה הלילה (בין שבת לראשון) הוא כבר יוצא דופן. החלוץ הלוהט רשם אולי את משחקו הטוב ביותר בקריירה, לפחות בינתיים, עם שלושער מרשים בניצחון שארלוט 0:3 על אינטר מיאמי וליאו מסי לעיני 35,000 צופים. הישראלי בן ה-21 היה בכל מקום בחלק הקדמי של המארחת והפך לסיוט של הגנת מיאמי, שנכנעה פעם אחר פעם למהירות שלו.

השער הראשון הגיע בדקה ה-34, לאחר התקפה מהירה מצד ימין. אשלי ווסטווד מצא את קרווין ורגאס, וזה שלח כדור חד לרחבה. טוקלומטי הקדים את ההגנה וגלש כדי לדחוק מקרוב לרשת. החגיגה של המקומיים נמשכה גם לאחר ההפסקה, כשטוקלומטי שוב היה האיש הנכון במקום הנכון – הפעם כדי לסיים מהלך קבוצתי יפה עם נגיעה פשוטה מקרוב, לאחר בישול של בראנדט ברוניקו בדקה ה-47.

מיאמי נותרה בעשרה שחקנים בדקה ה-79, כשהבלם תומאס אבילס ספג צהוב שני לאחר עבירה על - כן, טוקלומטי, שנראה היה בלתי ניתן לעצירה לאורך כל המשחק. החותמת על ערב בלתי נשכח הגיעה בדקה ה-84: ווילפריד זאהה סחט פנדל לאחר עבירה של סרחיו בוסקטס, אך במקום לבעוט בעצמו, בחר להעניק את הכדור לטוקלומטי. הישראלי לא התבלבל, דייק מהנקודה הלבנה והשלים שלושער - שערו ה-11 העונה – תוך שהוא מוביל את שארלוט לניצחון תשיעי ברציפות בליגה. ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-82 וטוקלומטי ירד לספסל בתוספת הזמן לסטנדינג אוביישן.

כוכב: צפו בשלושער של טוקלומטי מול מסי

על רקע ההצגה של טוקלומטי, היה זה משחק עגום במיוחד לליאו מסי. כוכב מיאמי קיבל קיבל הזדמנות טובה להעלות את קבוצתו ליתרון מוקדם, כשסחט פנדל בדקה ה-32 לאחר התערבות של ה-VAR. אך הפרעוש ניסה לבעוט פאננקה, השוער כריסטיאן קאלינה קלט את זה ועצר.

מיאמי נראתה חסרת השראה ונטולת פתרונות, במיוחד ללא לואיס סוארס המורחק, וההפסד הזה - שני ברציפות בתוצאה של 3:0 - מציב סימני שאלה לא קטנים לגבי הסגל של חאבייר מסצ’ראנו.

עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)

שארלוט, מצידה, מתקרבת בצעדי ענק לפלייאוף, והמאמן דין סמית, שצפה במשחק מהיציע בשל השעיה, יכול להיות גאה בדרך שהקבוצה שלו משחקת, גם בלי נוכחותו על הקווים.

פיינגולד היה מעורב בשער, תבוסה לבריבו מול מולר

עם עיליי פיינגולד וללא דור תורג’מן שלא היה בסגל, ניו אינגלנד נפרדה מטורונטו ב-1:1 ביתי. המגן הימני השלים 90 דקות במשחק שבו תאודור קורבאנו העלה את הקנדים ליתרון (75) ולוקה לאנגוני השווה בדקה ה-90 אחרי שהכדור הגיע אליו מהרחקה לא טובה של הגנת טורונטו אחרי הגבהה של פיינגולד. 

עיליי פיינגולד (רויטרס)עיליי פיינגולד (רויטרס)

תאי בריבו ופילדלפיה הובסו 7:0 על ידי ונקובר של תומאס מולר. החלוץ הישראלי לא פתח הפעם בהרכב ורק נכנס כמחליף בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אחרי שכוכב באיירן מינכן לשעבר השלים צמד בפנדל וקבע כבר 0:4. מולר כבש גם את שערו הראשון בפנדל (29) והשלים שלושער בדקה ה-88.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
