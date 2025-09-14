יום שבת, 20.12.2025 שעה 08:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
"קבוצה בריאה, אין הבדלים גדולים בין השחקנים"

שמחה בהפועל פ"ת אחרי נתניה, מחמאות למזל ("עומר עוזר לי הרבה") ולכץ: "חשבו שהוא שכח להיות שוער". קוסטה נחת. וגם: הסיפור המשעשע סביב עידן כהן

|
שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

שמחה גדולה בהפועל פ"ת, לאחר הניצחון אמש (שבת) 1:3 על מכבי נתניה, בתחילתו של שבוע עמוס שיכלול משחק באמצע השבוע מול מכבי ת"א ועוד משחק נוסף בסוף השבוע הבא מול מכבי בני ריינה.

החבורה של עומר פרץ, שזכה למחמאות על איך שהקבוצה עמדה על המגרש, שיחקה בדיוק את הכדורגל שהיא רוצה לשחק: שמח, עם צירופי מסירות, כשהשער הראשון שהסתיים ברגלו של שביט מזל, כלל כמות מסירות יוצאת דופן.

"זה היה משחק מצוין שלנו והגדולה של הקבוצה הזאת היא שהיא בריאה ואין הבדלים גדולים בין השחקנים. יצא דרור ניר? שחר רוזן היה טוב. יצא נועם כהן? עידן כהן היה מצוין", שמחו במועדון.

מלבד כהן שזכה למחמאות, בלט שביט מזל, שעבר כברת דרך ארוכה עם המאמן עומר פרץ ואמש, בדיוק בעיתוי מושלם כשאחיו הגיעו מארה"ב לבקרו, כבש את השער הראשון.

שביט מזל (חגי מיכאלי)שביט מזל (חגי מיכאלי)

"אני מקווה להתפוצץ השנה. עברתי כמה שנים לא טובות, אני עובד קשה ומאוד כיף לי פה. יש לי את כל הכלים להצליח ואני שמח שבמשחק הזה עשיתי את זה", סיכם אחד המצטיינים, שביט מזל, שכבש את השער הראשון.

"זה לא סוד שאני ועומר (פרץ, המאמן) עברנו הרבה. הוא עוזר לי מאוד באופן אישי ואני מראה את זה על המגרש. התחרות? כמובן שבתחילת העונה יש עדיפות לזרים, אבל צריך לדעת לקבל את ההזדמנות ולהוכיח. התחרות רק עוזרת", הוסיף.

מי שעוד זכה למחמאות, היה השוער עומר כץ. זה לא סוד שהשוער עבר פתיחת עונה לא פשוטה, כאשר אמש, הוא הוכיח את יכולתו עם עצירת פנדל קריטית: "אנשים חשבו שהוא שכח להיות שוער, אתמול הוא סתם את הפיות", אמרו בפ"ת.

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)

כפי שפורסם ב-ONE, מארק קוסטה, נחת הלילה בישראל וצפוי לחתום רשמית לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות. כך למעשה, המאמן עומר פרץ סגר את הסגלף כאשר פ"ת לא צפויה להתחזק בשחקן נוסף.

הסיפור המשעשע מאמש מגיע מכיוונו של המגן הימני עידן כהן, שהיה מהמצטיינים ובישל. כהן, לא היה אמור לפתוח ומי שכן היה אמור הוא נועם כהן. אלא שטעות בהגשת ההרכב, הובילה לרישומו של עידן ולהופעה מצויינת עם צמד בישולים, בשל העובדה שפ"ת לא רצו לבזבז חילוף. "הכל משתבש לטובה", אמרו בהומור בסיום במועדון. אגב, רועי דוד נשאר אמש מחוץ לסגל, בשל מתווה שר הספורט וסוגיית הרישום.

