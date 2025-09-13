"הרגשתי שאבקיע, מקווה שנעשה את הדרבי אדום"

הפועל חיפה השיגה הערב (שבת) ניצחון שני ברציפות במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, עם 0:2 על בני סכנין באצטדיון דוחא. אופק ביטון בהופעת הבכורה וג’בון איסט, כבשו לרשת של מוחמד אבו ניל וקבעו את תוצאת המשחק, כשגליד אוטנגה הורחק מנגד.

המאמן המנצח, גל אראל, דיבר בסיום: “אני לא האישיו והנושא, הגענו למשחק חוץ מאוד קשה, ידענו שסכנין תבוא עם האנרגיה. אחרי האדום ידענו שהם ילכו אחורה ולשמחתי נכנסו שחקנים עם איכות שעשו את ההבדל, הייתי מרוצה מהחצי השני, ייצרנו מצבים, אומנם רק 0:2, אבל אני מאוד מעודד.

אמרתי לשחקנים שמבחינתי זה סוג של צומת המשחק הזה, ידענו שאם נעשה פה ניצחון נעלה לשש נקודות וזה מביא ביטחון לקבוצה שלנו, אני מלא ביטחון בהם, גם אמרתי את זה. כשחקן לא הייתי בטוח בדברים כמו שאני בטוח בהם, אני שמח שעשינו את הניצחון הזה, מגיעה מילה טובה לשחקנים ואני מאושר בשבילם. נחגוג יום יומיים ואז נתעסק במשחק הבא”.

גל אראל (עמרי שטיין)

עוד הוסיף: “אופק ביטון? אנחנו כולנו מכירים אותו ואת רותם חטואל, חשבתי לעשות את החילופים במחצית אפילו בגלל האדום, אבל בסוף זה קרה אחר כך וזה התבקש בדקה ה-56. ידענו שהם יביאו לנו איכות, הוא וחטואל איכותיים. משחק ההגנה שלנו היה פנטסטי, גם החלוץ שלנו עשה עבודה נהדרת, קרדיט גדול לשחקנים.

נמתין לראות מה מכבי חיפה תעשה במשחק הקרוב שלה, אבל נתכונן אליהם ונלמד אותם. אני פחות מתעסק במי פייבוריט, ברור לכולם מה התקציב שלהם ומה שלנו, אני בא צנוע ועם כוחות, המון רצון וכמובן על זה נוסיף יכולת טובה וננסה לקחת שלוש נקודות”.

אופק ביטון: “אין כיף כזה, חיכיתי הרבה בשביל הרגע הזה והייתה לי תחושה שאני אבקיע היום. לא שיחקתי הרבה זמן, דיברנו עם הצוות המקצועי על מתי אני אוכל להיכנס. לאט לאט אחזור לכושר וגם לקראת הדרבי, אוכיח שאני ראוי לשחק ונמשיך לעבוד קשה. הכי חשוב שניצחנו ולא עשינו טעויות בדרך”.

אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

על הדרבי מול מכבי חיפה במחזור הבא: “זו ההרגשה הכי טובה בעולם. חוויתי את זה בהפועל ירושלים ובהפועל תל אביב, עוד דרבי לאוסף. יש לי היסטוריה טובה, בעזרת השם נעשה אותו אדום. הגעתי למועדון נפלא וקיבלו אותי כבן בית. מי שרוצה אותי אתן הכל עבורו. מקווה לכבוש נגד הירוקים”.

עוזר מאמן סכנין, ליאור ראובן: “פתחנו את המשחק טוב, היינו שם בדקות הראשונות, החזקנו את הכדור וייצרנו חצאי מצבים, האדום זה מה שטרף את הקלפים, כל הטקטיקה וכל מה שעובדים, זה משתנה באותו רגע. ניסינו למשוך עד המחצית ורצינו לצאת למעברים, לצערי זה לא עבד היום.

עוד על האדום המשיך: “הזהרנו את השחקן, הוא צריך להיות אחראי ולדעת שהוא עם צהוב, לצערי הוא קיבל את הצהוב השני ואת האדום. החמירו איתנו? צריך לראות בווידאו ולדעת מה היה שם, אבל זה היסטוריה ולא צריך להתעסק בזה. צריך להתעסק במשחק הבא כדי לנצח שם. החילוף של בסיל חורי? החלטה מקצועית וטקטית, צריך לקבל את החילוף כמו גבר, כמו כל אחד שהיה מוחלף”.

ליאור ראובן (עמרי שטיין)

ראובן סיכם: “אנחנו תוך כדי תנועה, משחקים ומתחברים. יש לזה ריקושטים שההכנה לא הייתה טובה בגביע הטוטו, אנחנו רוצים עוד שחקן שניים עד סוף מועד ההעברות. יש דברים שקשורים להנהלה, זה לא העניין שלנו, אנחנו צריכים להתרכז במקצועי ומקווים שנגד הפועל באר שבע כבר יהיה אחרת. מתכוננים לכל משחק ברצינות כדי להוציא נקודות לא משנה מול מי”.

איאד עבו עביד: “עמדנו די טוב, 10 דקות ראשונות היינו במשחק והיה לנו מצב או שניים, הטעויות בהגנה החזירו את היריבה למשחק. האדום? היה כבר קשה להתאושש ממנו. האם זה היה באוויר? לא יודע, שחקן חדש, שחקן צעיר, ניסה להוכיח ולפעמים יש ימים פחות טובים בכדורגל, אנחנו נרים אותו וצריכים כל שחקן בקבוצה שלנו.

אני יכול להגיד לך שתראו סכנין שמאמינה בעצמה בעתיד, קבוצה שמשחקת כמו שצריך כדי להשיג את הנקודות, אין משחק קל. אני מאמין בסגל הזה ובצוות המקצועי, הפנים קדימה. האוהדים שעזבו את המשחק לפני הסיום? מאכזב מאוד, הקהל תמיד מגיע ותומך, אני מאוכזב ומקווה שבמשחקים הבאים נשמח אותם”.