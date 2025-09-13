"משחק ההגנה נוראי, נצרף עוד שחקן או שניים"

הפועל פתח תקווה סיפקה הערב (שבת) את ההצגה הגדולה שלה מאז עלתה לליגת העל, כשגברה 1:3 על מכבי נתניה המתפרקת והשיגה ניצחון ראשון העונה. מזל, אדניי וטאבי כבשו שערים נהדרים, בעוד פלקושצ’נקו החמיץ פנדל ויוסי אבוקסיס נותר עם מאזן עגום של 0 מ־9 נקודות פתיחה.

מאמן מכבי נתניה, יוסי אבוקסיס, סיכם את ההתמודדות: “יש לנו המון בעיות במשחק ההגנה. אנחנו עושים המון טעויות, אנחנו חשופים. זו כביכול הגנה שהייתה צריכה להתחזק מהשנה שעברה ולהיות טובה יותר, אבל איבדנו את הביטחון במשחק ההגנה שלנו, שהוא נוראי מתחילת העונה. אנחנו מנסים ללחוץ גבוה וכל כדור שבאזור הרחבה אנחנו מפשלים. זה מאכזב, אני מתנצל בפני האוהדים שבאו, לא ככה רצינו להיראות. נעבוד על זה. כשאתה לא טוב שום דבר לא הולך וגם הפנדל לא נכנס. נעבוד קשה. אני לפחות שמח שהגיעו 2 שחקנים טובים שאני מאמין שככל שיתחברו יעזרו לקבוצה”.

“בשנה שעברה, כשהגעתי לקבוצה, קודם כל ייצבנו את משחק ההגנה וגם ההתקפה קיבלה ביטחון מזה. זה מה שצריך לעשות גם עכשיו. אנחנו מקבלים שערים רכים שאסור לקבל, מאבדים ריכוז במשחק. שחקנים שלא ממושמעים יוחלפו גם בדקה 15 או 20, וזה קרה אצלנו כמה משחקים אצל מספר שחקנים. טבארש? הוא סופסל גם בגלל התגובה שלו לחילוף לפני הפגרה וגם בגלל פגרת הנבחרות”.

הריברטו טבארש ואלעד מדמון (חגי מיכאלי)

“אנחנו אמורים לצרף עוד שחקן או שניים, אבל מי שנמצא כרגע צריך להעלות את הרמה שלו, זה התפקיד שלי לעזור להם לעשות את זה. אני באמת חושב שאנחנו נהיה קבוצה טובה, ברגע ששחקני הרכש ייכנסו לעניינים. בשנה שעברה הגעתי במחזור שמיני שלקבוצה היה 4 נקודות ובסוף עשינו פלייאוף עליון כמה מחזורים לסוף. מה שגורם לנו במשחק היום לחוסר ביטחון זה שהתחלנו את העונה עם שני משחקים קשים כשלא היינו מוכנים לליגה. אני מאוד מאמין בקבוצה הזו, בטח אחרי הצירוף של השחקנים האלו, ורוס הבעלים אמר לי שאפשר לצרף עוד שחקן או שניים”.

כארם ג’אבר סיכם: “ציפינו לפתוח את העונה טוב יותר מזה והיינו חייבים לעשות את זה אבל זה הכדורגל, נתאושש מזה ונתקדם. נתאמן חזק, נעבוד קשה. כולם מבואסים, זו הייתה הופעה לא טובה שלנו, היינו גרועים ממש ואנחנו חייבים לתקן את זה ולהרים את כל הקבוצה. אנחנו מצטערים על איך שנראינו ומבטיח לאוהדים שנתקן במשחק הבא. אפשר להיראות הרבה יותר טוב, זו לא שאלה בכלל. יש לנו שחקנים ממש טובים וצוות מצוין ואנחנו חייבים לקום מזה”.

מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, אמר בסיום: “3 נקודות זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות למשחק ביתי ראשון בליגה. זה הלך טוב, היו דברים טובים במהלך המשחק. אנחנו רגילים לקצב שונה משנה שעברה ונצטרך להתרגל לקצב הזה כי נפלנו מהרגליים לקראת הסיום. אבל אי אפשר להתלונן, השחקנים עשו עבודה מצוינת. חבל על השער שספגנו, אבל אנחנו שמחים מהנקודות. המשחק יכול היה להתפתח אחרת אם נתניה הייתה מבקיעה את הפנדל”.

עומר פרץ (חגי מיכאלי)

“כולם הרגישו שהייתה פה אווירה מדהימה, הליגה הייתה צריכה את הפועל פתח תקווה, הקהל נותן לנו כוח וצבע לליגה. מטרות? ניצחנו היום וזה לא אומר כלום, צריך להישאר עם הרגליים על הקרקע. היריבות שוות למעט הגדולות שקשה להתחרות איתם, אנחנו לא צריכים להיסחף מהניצחון הזה. כל משחק בליגה הזו לא פשוט. התמודדנו מול קבוצה שפחות או יותר ברמה שלנו, אנחנו צריכים לאגור כמה שיותר נקודות בסיבוב הראשון ולהבין לאן אנחנו הולכים”, הוסיף.

עומר כץ אמר: “כיף, שוער חולם על משחקים כאלה. שמח שעזרתי לקבוצה. הכי חשוב שעשינו ניצחון ראשון בליגה, בטח מול הקהל הביתי שלנו. למזלי, יש לי מאמן שוערים מדהים, גילי, שמכין אותי לפני כל משחק ואתמול שלח לי סרטון של בועטי הפנדלים של נתניה והיום לפני המשחק גם דיבר איתי על זה. כנראה הייתה לו הרגשה”.