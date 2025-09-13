דקה 93: אתלטיקו - ויאריאל 0:2

פגרת הנבחרות תמה והליגות חוזרות, אבל מבחינתו הכי חשוב שמנור סולומון חוזר לשחק בליגה בצורה סדירה. הלה ליגה שבה ובשעה זו משחק אדיר נערך במטרופוליטנו במסגרת המחזור הרביעי, כאשר אתלטיקו מדריד מארחת את ויאריאל ואת הכוכב הישראלי.

אחרי קיץ לא קל עם טוטנהאם, שכללה פציעות, משחק אחד בסגל ואפס דקות בסך הכל, על הבאזר של חלון ההעברות הקיצוני הישראלי עבר לצוללת הצהובה, וכעת המשחק הראשון של המועדון מאז שהוא הצטרף, ואחרי שלפני יומיים הוא הוצג באופן רשמי ואחרי שערך מספר אימונים עם חבריו החדשים.

המארחת במצב נורא מאוד, כאשר לא ניצחה בשלושת המחזורים הראשונים בכלל, שזה דבר שטרם קרה מאז שדייגו סימאונה מונה, וכמובן שזה לא שנה ולא שנתיים שהאגרנטינאי על הקווים. כעת, הקולצ’ונרוס ינסו לשכוח מהכל ולרשום 3 נקודות חשובות מאוד מבחינתם.

ויאריאל פתחה באופן אדיר את העונה והיא עם שבע נקודות מתוך תשע אפשריות, אחרי שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. שלוש נקודות במטרופוליטנו, ללא קשר למצב אתלטיקו, הן אף פעם לא קלות להשגה ואם זה יקרה הצהובים ישלחו מסר לשאר היריבות שהם רוצים לסיים בטופ 4 העונה.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט חוסה מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!

דקה 9, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: טעות ענקית בהגנת ויאריאל, הכדור הגיע לחוליאן אלברס ברחבה, הארגנטינאי השאיר בנגיעה לפאבלו באריוס שהגיע מאחור וכבש.

פאבלו באריוס חוגג (La Liga)

דקה 14: הזדמנות נהדרת לאתלטיקו. התקפה נפלאה של הקולצ’ונרוס עם חילופי מסירות, כשבסיומם, ג’וליאנו סימאונה בעט מתוך הרחבה החוצה.

דקה 15: זה היה חייב להיות השוויון. טעות בהגנת אתלטיקו, אלברטו מוליירו חטף ורץ לעומק, אך הבעיטה שלו הלכה החוצה.

דקה 22: ויאריאל מחפשת שוויון. פארחו שלח כדור למוליירו, שעבר את השומר שלו ובעט עם רגל שמאל, הכדור חלף ליד הקורה.

חוליאן אלברס (La Liga)

דקה 24: דני פארחו קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

דקה 32: גם חוליאן אלברס נכנס לפנקס של השופט.

דקה 45+1: כמעט שער השוויון של ויאריאל. האורחת קיבלה כדור חופשי, פפה ניגש ושחרר בעיטה עוצמתית היישר למשקוף.

מחצית שנייה:

דקה 46: חילוף ראשון באתלטיקו. אלברס יצא, אלכסנדר סורלות’ נכנס.

דקה 52, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2: התקפת מעבר מושלמת, מרקוס יורנטה רץ כל הדרך ללא הפרעה, הגביה נהדר לרחבה, ניקו גונסאלס עלה גבוה ונגח לרשת את שער הבכורה שלו.

ניקו גונסלאס חוגג (La Liga)

דקה 64, חילוף משולש בוויאריאל: מוליירו, פארטה ופפה יצאו, סנטי קומסנייה, פאפא גיי ואיוסה פרס נכנסו.

דקה 65: רנאטו וייגה קיבל כרטיס צהוב.

דקה 75, חילוף כפול באתלטיקו: ניקו גונסלאס ורוג’רי יצאו, קונור גלאגר ודויד הנקו נכנסו.

דקה 77, חילוף באתלטיקו: רובין לה נורמן יצא, מארק פוביל נכנס.

דקה 79, חילוף כפול ואחרון בוויאריאל: מיקוטאדזה וקארדונה יצאו, אלפונסו פדראסה וטאני אולואשי נכנסו. מנור סולומון כבר לא ייכנס למשחק.

דקה 83, חילוף כפוי ואחרון באתלטיקו: הנקו נפגע ויצא, חאבייר גלאן נכנס.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, רוג'רי (דויד הנקו 76’, חאבייר גלאן 83’), מרקוס יורנטה, קלמן לנגלה, רובין לה נורמן (מארק פוביל 77’), קוקה, פבלו בריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס (קונור גלאגר 76’), אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס (אלכסנדר סורלות’ 46’).

הרכב ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מורינו, חואן פויט, רנאטו וייגה, סרגי קארדונה, אלברטו מוליירו (סנטי קומסנייה 64’), דני פארחו, תומאס פארטה (פאפא גיי 64’), טייון בוכנן, ניקולה פפה (איוסה פרס 64’) וג’ורג’ מיקוטאדזה (טאני אלואשי).