מעל 700 אוהדי הפועל ת"א הגיעו לעודד באימון

טירוף בחודורוב. למעלה מ-700 אוהדי הפועל תל אביב הגיע לאימון הקבוצה במתחם חודורוב לפני המשחק נגד בית"ר ירושלים. האוהדים, שחזרו לליגת העל ואיתם גם התלהבות עצומה כדי לתמוך במועדון בדרך לחזרה לצמרת ליגת העל.

האוהדים התכנסו כבר משעה 17:30 בחודורוב כשהאימון יצא לדרך רק בשעה 19:00 ובעקבות דוחק הם נכנסו למגרש האימונים הפנימי בסמוך. הקהל האדום דחף נגד הצהובים שחורים: "על הז** בית"ר", "ירושלים לא באירופה, ירושלים בירדן", וקריאות תמיכה לשחקנים ולאליניב ברדה. בנוהל, הודלקו גם אבוקות, רימוני עשן וחזיזים.

צפו באימון הפועל ת"א

האדומים פתחו את שני המחזורים הראשונים עם ניצחון על הפועל קריית שמונה ותיקו דרמטי ב-10 שחקנים על מכבי בני ריינה, כשהמפגש המסקרן נגד בית"ר ירושלים יהיה המבחן הראשון החשוב של מאמן הקבוצה אליניב ברדה וחניכיו מאז החזרה לליגת העל.

אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)