יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"הליגה הזו בושה": ריאל מדריד תפנה לפיפ"א

אחרי ה-1:2 על סוסיאדד, הבלאנקוס הודיעו שיגישו דו"ח על הטעויות מהעונה והעונה שעברה: "חרפה לתחרות". אלונסו זעם על השופט: "ההסבר שלו לא שכנע"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד צלחה את המבחן הראשון שלה בתקופה הקרובה שמחכה לה, ניצחון 1:2 על ריאל סוסיאדד בחוץ שעזר לבחורים של צ'אבי אלונסו לשמור על מאזן מושלם וכמובן ייתן להם הרבה ביטחון. קיליאן אמבפה כיכב עם שער ובישול ושלוש הנקודות הושגו למרות הרחקתו של דין האוסן בכרטיס אדום שנוי במחלוקת.

בסיום המשחק ערוץ הטלוויזיה של הבלאנקוס הציג מספר קטעים שמבחינתם היו טעויות שיפוט של השופט חיל מנסאנו. המאמן צ'אבי אלונסו ניגש בסיום לשופט בעצבים וביקש הסברים על האדום שנשלף, כשבספרד הביעו חשש שהנושא עלול לגרום להשעיית אלונסו עצמו.

“הסערה בליגה הספרדית התחדשה”, נכתב בספרד, כאשר בריאל מדריד הודיעו בערוץ הרשמי של המועדון כי הם מכינים דו”ח מסודר שיוגש לפיפ"א "על הטעויות השיפוטיות שספגנו בארבעת המחזורים הראשונים של העונה, וגם בעונה שעברה".

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

האירוע המרכזי הגיע בדקה ה־32, כשחסוס חיל מנסאנו הרחיק את דין האוסן באדום ישיר בעקבות עבירה על אויארסבאל, למרות שמיליטאו היה בסמוך. ב־VAR, פיגוארואה ואסקס לא הזמין את השופט לצפות במסך, והחלטה זו עוררה את זעם אנשי ריאל. בערוץ הרשמי תקפו: "הליגה הזו היא בושה בגלל מה שראינו עכשיו. ריאל מדריד עם שחקן פחות, האוסן מורחק וצ’אבי אלוסו מקבל צהוב כי הוא זועם כמו כל אוהד ריאל. זו חרפה לתחרות".

במהלך ההפסקה הקרינו בערוץ קטעי וידאו מהעבר של מנסאנו ושל פיגוארואה ואסקס במשחקי ריאל מדריד, תוך האשמות חמורות על הטיית המציאות. "זו בושה לתחרות, מן הראוי להרחיק את השניים הללו", נטען. בהמשך נמסר רשמית כי המועדון יפנה לפיפ"א כדי "שיבחנו את מה שמתרחש ויתייחסו לכך בהתאם".

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

אלונסו אמר במסיבת העיתונאים בסיום: "הגיע להאוסן צהוב, זה לא כרטיס אדום. משתמשים ב-VAR פחות העונה? כשיש טעויות ברורות כמו זו של היום אני חושב שכן צריכים להשתמש בזה. גם אחרי שצפיתי בהילוך החוזר אני לא משנה את דעתי. השופט נתן לי את ההסבר וזה לא שכנע אותי”.

אלונסו הוסיף: "אנחנו שמחים שיש לנו 4 ניצחונות, אבל זה כלום והליגה עוד ארוכה, אנחנו צריכים להשתפר. אנחנו צריכים את פראן גארסיה, ראול אסנסיו ודויד אלאבה, וכולם היו טובים. האוסן כעס מההרחקה, אבל הרגיש הקלה אחרי הניצחון”.

המהלך שהוביל לאדום של האוסן (צילום מסך)המהלך שהוביל לאדום של האוסן (צילום מסך)

“המשחק השתנה אחרי הכרטיס האדום, אבל צריך לדעת גם איך לשחק בעשרה שחקנים, זה יכול לקרות במהלך העונה. הפציעה של רודיגר? מסתכל על האקדמיה שלנו, אבל יש לנו גם שחקנים בקבוצה הראשונה שיכולים להחליף אותו. גם אלברו קאררס יכול לשחק כבלם", סיכם המאמן.

דין האוסן עצמו פרסם באינסטגרם שלו: “תודה לחבריי לקבוצה שאתם כל כך טובים, אוהב אתכם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */