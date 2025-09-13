"אמבפה בכל מקום", "השופט צריך לקבל השעיה"

בכלי התקשורת בספרד סוערים סביב המשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד בחבל הבאסקים. הבלאנקוס מחזיקים ביתרון למרות חיסרון מספרי, כאשר במרכז תשומת הלב היו שתי נקודות עיקריות, המחמאות לקיליאן אמבפה והזעם על ההרחקה של דין האוסן.

אמבפה זכה לשבחים מכל עבר. בתקשורת בספרד נכתב: "אמבפה בוער, הוא בכל מקום". העיתונאי אנטוניו רומרו הוסיף כי "אמבפה הוא השחקן של הטורניר עד כה. השער היה של ארדה גולר, אבל המהלך היה של אמבפה". חאבי הרראס ציין כי "גולר כבר מרגיש כמו שחקן הרכב חשוב, וצ’אבי אלונסו אמר לו עד כמה הוא משמעותי".

קיליאן אמבפה (LA LIGA)

במקביל, הכרטיס האדום שנשלף לדין האוסן עורר כעס גדול מצד פרשנים ועיתונאים. תומאס רונסרו לא חסך במילים: "אני עדיין בהלם. חשבתי שה־VAR יתקן את המחדל הזה של חסוס חיל. הכרטיס האדום הזה מספיק להשעיה של כמה חודשים. ותודה ל־VAR על שלא קרא לו". הוא הוסיף: "בבקשה! האדום הזה חסר תקדים".

גם אחרים לא נשארו אדישים. מנולו סאנצ’יס הזכיר: "זה אותו שופט שנתן שלושה פנדלים במסטאייה, זה שפסל לבלינגהאם את השער שם". השופט בדימוס איטורראלדה טען כי: "זה כרטיס אדום של שופט שחסרה לו רמה".

ברדיו ‘מארקה’ התייחס גם פרס בורול להחלטה של חסוס חיל מנסאנו בדקה ה־32 להרחיק את האוסן: "זה על הגבול. צריך להעריך את המרחק מהשער ולחבר את זה לשחקן שהיה משמאל, שזה מיליטאו. מ־10 מטרים מהרחבה זה כרטיס אדום, אבל מ־40 מטרים צריך להעריך דברים אחרים. אפשר לשפוט את זה כהזדמנות ברורה לשער, אבל זה לא חד משמעי".

המהלך שהוביל לאדום של האוסן (צילום מסך)

אלונסו התעמת עם השופט

"אין דברים כאלה!" קרא צ’אבי אלונסו מהספסל. רותח. לא מאמין: "זה לא ייאמן!" האיש הקר רוח, השקט והקפדן הפך לגיבור של אחד מהתפרצויות הזעם הראשונות שלו. זו הייתה תגובתו לאחר שראה את הכרטיס האדום שנשלף לדין האוסן, ובעיקר לאחר שהבין שהמהלך לא ייבדק ב־VAR. הטכנולוגיה לא התערבה, וההחלטה של חסוס חיל מנסאנו נשמרה.

“בלתי נתפס מבחינת צ’אבי אלונסו. לא ייאמן. ומקרה שמעורר הדים רבים. זה היה בדקה ה־33, ריאל מדריד הובילה 0:1, ובעיטה של ריאל סוסיאדד פגעה בהאוסן וניתזה לכיוון השני. יש מאין נפתח מתפרצת, וכ־40 מטרים מהשער דין משך את אוירסבאל. מיליטאו רץ לצידו, אך מבחינת חיל מנסאנו הוא היה השחקן האחרון. תוצאה: כרטיס אדום ישיר”, נכתב בספרד.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

“מלא זעם, צ’אבי אלונסו התפוצץ. תחילה ניגש למסך של אנשי הצוות כדי לבדוק את המהלך, וכשראה את מיליטאו עומד ממש ליד, פרץ החוצה לדרוש בדיקה. כשגילה שחיל מנסאנו לא מתכוון לגשת לאזור ה-VAR, הוא איבד שליטה לגמרי”,נכתב ב’מארקה’. "זה לא ייאמן!" צעק, מנסה להבין החלטה שמעוררת עד עכשיו סערה גדולה.