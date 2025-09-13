בתוספת הזמן: יובנטוס ניצחה 3:4 את אינטר

פגרת הנבחרות מאחורינו, וכדורגל המועדונים חוזר לעניינים. היום (שבת) נפתח המחזור השלישי בליגה האיטלקית במשחק בין קליארי לפארמה, בו המארחת גברה על יריבתה 0:2. בהמשך, יובנטוס ניצחה 3:4 את אינטר בסיום דרמה ענקית.

יובנטוס – אינטר 3:4

בדרבי ד’איטליה מטורף ועם לא פחות משבעה שערים, הסתיים המשחק בדרמה מוחלטת עם שני מהפכים ענקים. לויד קלי כבש ראשון לגברת הזקנה בדקה ה-14, הקאן צ’להאנולו השווה בדקה ה-33, אך קנאן יילדיז החזיר את היתרון למארחת שמונה דקות מאוחר יותר.

המחצית השנייה הייתה נפלאה, צ’להאנולו השלים צמד והשווה, מרקוס תוראם השלים מהפך גדול בדקה ה-76, אך אז קפראן תוראם אולייה כבש בדקה ה-82, עשה 3:3 וכשהכל היה נראה בדרך לתיקו, וסיליי אדזיץ’ הניף את רגלו מרחוק בתוספת הזמן והכדור נעצר רק בחיבורים. אחד המשחקים הגדולים שראינו כבר בתחילת העונה, יובנטוס נותרה מושלמת והיא במקום הראשון עם 9 נקודות, אינטר עם שלוש נקודות בלבד עד כה.

צפו: האחים תוראם בדרבי איטלקי לפנתיאון

קליארי – פארמה 0:2

במשחק בעל הרבה מצבים, מי שעלתה על לוח התוצאות היא קליארי, כאשר ירי מינה כבש בדקה ה-33 בנגיחה מטווח קרוב לאחר שריבאונד ניתז אליו. במחצית השנייה, מתיה פליצ'י הכפיל את יתרונה של המארחת בדקה ה-77 לאחר שהשתלט ובעט כדור ריבאונד.

תחושת החמצה: פארמה הפסידה 2:0 לקליארי

פיורנטינה – נאפולי: 3:1

האלופה הגיעה למשחק מתוח בפירנצה ויצא עם ניצחון משמעותי להמשך ששומר אותה במקום הראשון בטבלה, עם יחס שערים עדיף. כבר בפתיחה החבורה מדרום איטליה עלתה ליתרון מהיר, כאשר אנדרה אגויסה הוכשל ברחבה וסחט פנדל בדקה השישית, אותו קווין דה בריינה כבש כשזרק את דויד דה חאה לפינה הנגדית.

בדקה ה-14 קיבל רסמוס הוילון כדור מספינצולה בשמאל ושחרר בעיטה חדה לפינה הימנית שהכניעה את דה חאה והכפילה את היתרון של הגליאזורי. פיורנטינה שלחה קדימה את מויסה קן ואדין דז’קו אך לא הצליחו לרשום איום של ממש, ובפתיחת המחצית השנייה כבשה נאפולי את השלישי כאשר אגויסה השתלט על כדור קרן והשאיר לסאם באוקמה שהמשיך בקלילות לרשת מקרוב.

הסגולים עוד לא אמרו נואש והצליחו בדקה ה-79 לצמק עם שער מרהיב של לוקה רניירי, אך האורחת שמרה על היתרון עד לסיום כדי לצאת עם שלוש נקודות משמעותיות לפני משחק חוץ קשה במיוחד בליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי.