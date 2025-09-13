יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:28
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
42-33קליארי6
36-93אינטר7
32-42לאציו8
32-32מילאן9
31-22קומו10
31-12בולוניה11
22-22אטאלנטה12
24-23פיורנטינה13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
12-02לצ'ה16
15-12ורונה17
15-13פארמה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

בתוספת הזמן: יובנטוס ניצחה 3:4 את אינטר

בדרבי ד'איטליה מטורף, שכלל שני מהפכים, הגברת הזקנה נותרה מושלמת עם שער דרמטי של אדזיץ' (91'). צמד של צ'להאנולו לא הספיק מנגד. צפו בתקציר

|
אלסנדרו בסטוני מול דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)
אלסנדרו בסטוני מול דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

פגרת הנבחרות מאחורינו, וכדורגל המועדונים חוזר לעניינים. היום (שבת) נפתח המחזור השלישי בליגה האיטלקית במשחק בין קליארי לפארמה, בו המארחת גברה על יריבתה 0:2. בהמשך, יובנטוס ניצחה 3:4 את אינטר בסיום דרמה ענקית.

יובנטוס – אינטר 3:4

בדרבי ד’איטליה מטורף ועם לא פחות משבעה שערים, הסתיים המשחק בדרמה מוחלטת עם שני מהפכים ענקים. לויד קלי כבש ראשון לגברת הזקנה בדקה ה-14, הקאן צ’להאנולו השווה בדקה ה-33, אך קנאן יילדיז החזיר את היתרון למארחת שמונה דקות מאוחר יותר.

המחצית השנייה הייתה נפלאה, צ’להאנולו השלים צמד והשווה, מרקוס תוראם השלים מהפך גדול בדקה ה-76, אך אז קפראן תוראם אולייה כבש בדקה ה-82, עשה 3:3 וכשהכל היה נראה בדרך לתיקו, וסיליי אדזיץ’ הניף את רגלו מרחוק בתוספת הזמן והכדור נעצר רק בחיבורים. אחד המשחקים הגדולים שראינו כבר בתחילת העונה, יובנטוס נותרה מושלמת והיא במקום הראשון עם 9 נקודות, אינטר עם שלוש נקודות בלבד עד כה.

צפו: האחים תוראם בדרבי איטלקי לפנתיאון

קליארי – פארמה 0:2

במשחק בעל הרבה מצבים, מי שעלתה על לוח התוצאות היא קליארי, כאשר ירי מינה כבש בדקה ה-33 בנגיחה מטווח קרוב לאחר שריבאונד ניתז אליו. במחצית השנייה, מתיה פליצ'י הכפיל את יתרונה של המארחת בדקה ה-77 לאחר שהשתלט ובעט כדור ריבאונד.

תחושת החמצה: פארמה הפסידה 2:0 לקליארי

פיורנטינה – נאפולי: 3:1

האלופה הגיעה למשחק מתוח בפירנצה ויצא עם ניצחון משמעותי להמשך ששומר אותה במקום הראשון בטבלה, עם יחס שערים עדיף. כבר בפתיחה החבורה מדרום איטליה עלתה ליתרון מהיר, כאשר אנדרה אגויסה הוכשל ברחבה וסחט פנדל בדקה השישית, אותו קווין דה בריינה כבש כשזרק את דויד דה חאה לפינה הנגדית. 

בדקה ה-14 קיבל רסמוס הוילון כדור מספינצולה בשמאל ושחרר בעיטה חדה לפינה הימנית שהכניעה את דה חאה והכפילה את היתרון של הגליאזורי. פיורנטינה שלחה קדימה את מויסה קן ואדין דז’קו אך לא הצליחו לרשום איום של ממש, ובפתיחת המחצית השנייה כבשה נאפולי את השלישי כאשר אגויסה השתלט על כדור קרן והשאיר לסאם באוקמה שהמשיך בקלילות לרשת מקרוב. 

הסגולים עוד לא אמרו נואש והצליחו בדקה ה-79 לצמק עם שער מרהיב של לוקה רניירי, אך האורחת שמרה על היתרון עד לסיום כדי לצאת עם שלוש נקודות משמעותיות לפני משחק חוץ קשה במיוחד בליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי.

רסמוס הוילון וקווין דה בריינה חוגגים (IMAGO)רסמוס הוילון וקווין דה בריינה חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */