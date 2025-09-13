יום שבת, 13.09.2025 שעה 18:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

סבאיוס, גולר וברהים דיאס ב-11 של ריאל מדריד

הבלאנקוס יתארחו אצל ריאל סוסיאדד (17:15, שידור חי בערוץ ONE): האוסן וקרבחאל בהגנה של אלונסו, גם טשואמני ו-ויניסיוס יפתחו. ההרכב המלא בפנים

|
ארדה גולר (IMAGO)
ארדה גולר (IMAGO)

פגרת הנבחרות הסתיימה לה וריאל מדריד שבה היום (שבת) ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) לזירה המקומית. הבלאנקוס יתארחו למשחק לא פשוט אצל ריאל סוסיאדד, במטרה להמשיך את המומנטום מפתיחה העונה ולהשיג שלוש נקודות נוספות וחשובות.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, איגור סובלדייה, דויה צ’אלטה-צ’אר, אריץ אלוסטונדו, סרחיו גומס, מיקל גוטי, יון גורוצ’אטגי, פבלו מרין, גונסאלו גדש, מיקל אויירסבאל ואנדר ברנצ’אה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, ברהים דיאס, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

בעונה שעברה הלבנים והבאסקים נפגשו ארבע פעמים. בליגה ריאל ניצחה 0:2 בשני המפגשים, בבית מצמד של אמבפה, ובחוץ משער של אמבפה ושער של ויניסיוס. בגביע היו שני מפגשים בחצי הגמר, 0:1 לריאל בראשון, ואז 4:4 מטורף שסידר את הכרטיס לגמר גביע המלך לחבורה מבירת ספרד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */