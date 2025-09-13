סבאיוס, גולר וברהים דיאס ב-11 של ריאל מדריד

פגרת הנבחרות הסתיימה לה וריאל מדריד שבה היום (שבת) ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) לזירה המקומית. הבלאנקוס יתארחו למשחק לא פשוט אצל ריאל סוסיאדד, במטרה להמשיך את המומנטום מפתיחה העונה ולהשיג שלוש נקודות נוספות וחשובות.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, איגור סובלדייה, דויה צ’אלטה-צ’אר, אריץ אלוסטונדו, סרחיו גומס, מיקל גוטי, יון גורוצ’אטגי, פבלו מרין, גונסאלו גדש, מיקל אויירסבאל ואנדר ברנצ’אה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, ברהים דיאס, ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

בעונה שעברה הלבנים והבאסקים נפגשו ארבע פעמים. בליגה ריאל ניצחה 0:2 בשני המפגשים, בבית מצמד של אמבפה, ובחוץ משער של אמבפה ושער של ויניסיוס. בגביע היו שני מפגשים בחצי הגמר, 0:1 לריאל בראשון, ואז 4:4 מטורף שסידר את הכרטיס לגמר גביע המלך לחבורה מבירת ספרד.