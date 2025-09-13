יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:50
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

"רק כך הוא יהיה בנבחרת": אנצ'לוטי במסר לניימאר

מאמן ברזיל התראיין ל-ESPN ודיבר על הכוכב: "יהיה בסגל אם יהיה בכושר גופני טוב". וגם: השיחה עם השחקן, חוזהו ומי לדעתו פייבוריטיות במונדיאל?

|
ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

מאמן נבחרת ברזיל, קרלו אנצ’לוטי, העניק ראיון נרחב ל-ESPN ברזיל, במהלכו דיבר בגילוי לב על ההכנות לקראת מונדיאל 2026, על השאיפות של הסלסאו וגם על ניימאר, שחזר לאחרונה לשחק במדי סנטוס. המאמן האיטלקי אף רמז כי ישמח להישאר על הקווים של ברזיל עד שנת 2030.

אנצ’לוטי, שאימן עד כה את ברזיל בארבעה משחקים (שני ניצחונות, תיקו והפסד), הציג את המועמדות שלו לזכייה בטורניר הקרוב: "המועמדות הן תמיד אותן מדינות. ארגנטינה שזכתה בטורניר האחרון. באירופה אני מציין את ספרד, שעושה עבודה טובה, צרפת עם איכות אישית גבוהה, ואנגליה שלא זכתה הרבה זמן, אבל תמיד מסוכנת".

המאמן לא שכח גם את הנבחרת אותה הוא מאמן כיום: "ברזיל היא כמובן מועמדת. גם איטליה, אף שהיא מתקשה להעפיל. אני גם רוצה לראות את גרמניה, תמיד מסקרן לראות איך היא מגיעה".

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

המאמן בן ה-66 שיבח את ההתקדמות של הסלסאו, במיוחד בצד ההגנתי: "אפשר להתחרות מול כל אחת. יש עוד הרבה לשפר, אבל אהבתי את שלושת המשחקים הראשונים שלנו. ההגנה הייתה טובה, וזה המפתח להצלחה במונדיאל. אם ברזיל תדע להגן טוב, עם האיכות שיש לה, היא תוכל ללכת רחוק".

חוזהו של אנצ’לוטי עם התאחדות הכדורגל הברזילאית מסתיים לאחר המונדיאל, אך הוא לא פסל המשך דרכו: "רציתי לאמן את נבחרת ברזיל כבר מ-2023. להתכונן למונדיאל בברזיל זה משהו מיוחד. חתמתי לשנה אחת, ואחרי המונדיאל הכל פתוח. אין לי בעיה להמשיך. אני שמח פה, המשפחה שלי שמחה, ואם בהתאחדות ירצה, נשב ונדבר. אשמח להישאר עד 2030".

בנוגע לניימאר, שחזר לאחר קדנציה קצרה בליגה הסעודית, אמר המאמן: "אנחנו לא צריכים לראות איך ניימאר משחק, כולם יודעים את הכישרון שלו. כדי לנצל אותו, הוא חייב להיות בכושר גופני טוב. אם יהיה בכושר, לא תהיה לו בעיה להיכנס לסגל. הוא צריך להיות בכושר גופני טוב כדי להיות בנבחרת”.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

אנצ’לוטי גם חשף שיחה פרטית שניהל עם הכוכב: "הוא הגיע למלון לפני המשחק מול פרגוואי ודיברנו. הכל ברור, הרעיון לא השתנה. אני רואה אותו משחק כקשר התקפי או חלוץ. הוא לא יכול לשחק באגף – הכדורגל המודרני דורש פיזיות. באמצע, הוא יכול לתפקד בלי בעיה".

