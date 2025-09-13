יום שבת, 13.09.2025 שעה 15:57
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

שוב עם הפועל ת"א: ג'ונתן מוטלי נחת בישראל

אחרי הסאגה הגדולה בה לא הורשה לצאת מבולגריה, הסנטר של מחזיקת היורוקאפ הגיע לישראל ויחבור לחבריו. בכל מקרה, לא אמור להיות בסגל נגד נס ציונה

|
ג'ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)
ג'ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב תפתח הערב (שבת, 20:55) עונה היסטורית. האדומים ישתתפו ביורוליג לראשונה בתולדות המועדון, וגם ינסו להביא אליפות ראשונה מאז 1969, ואולי גם איזה גביע, אבל בינתיים הם יסתפקו בלהתחיל בגביע ווינר, כאשר הם יארחו בהיכל מנורה מבטחים את עירוני נס ציונה.

המשחק יקרה בצל סאגת ג’ונתן מוטלי, שנעצר בבולגריה. אחרי ששוחרר ממעצר, השחקן קיבל את האישור להמריא לישראל והיום הוא אכן נחת, ובכך הוא יחבור לחבריו. בכל מקרה, הגבוה לא צפוי להיות רשום בסגל של דימיטריס איטודיס למשחק נגד נס ציונה. אגב, עד היום בהפועל ת”א לא פירטו מה בדיוק גרם לחקירה של ג’ונתן מוטלי.

בחזרה למשחק. מחזיקת היורוקאפ רשמה קדם עונה טוב עד כה, למרות שלא ממש פגשה יריבות רציניות מידי. בכל מקרה, הפועל תל אביב השתתפה בטורניר הכנה קטן בסופיה, והיא זכתה בו, כאשר לאחר מכן היא חזרה לארץ לקראת שני משחקים בגביע ווינר, ובסוף החודש המסע המרגש במפעל הבכיר באירופה יתחיל לו.

כל הקיץ דובר רבות על הסגל הארוך, זה של 20 שחקנים, שיש לדימיטריס איטודיס, ולכן יהיה מעניין לראות בכל משחק, אפילו בגביע ווינר, עם אילו שחקנים הוא הולך, כשכמובן מותר לו לרשום 5 זרים בכל טופס.

