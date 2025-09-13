שוב עם הפועל ת"א: ג'ונתן מוטלי נחת בישראל

הפועל תל אביב תפתח הערב (שבת, 20:55) עונה היסטורית. האדומים ישתתפו ביורוליג לראשונה בתולדות המועדון, וגם ינסו להביא אליפות ראשונה מאז 1969, ואולי גם איזה גביע, אבל בינתיים הם יסתפקו בלהתחיל בגביע ווינר, כאשר הם יארחו בהיכל מנורה מבטחים את עירוני נס ציונה.

המשחק יקרה בצל סאגת ג’ונתן מוטלי, שנעצר בבולגריה. אחרי ששוחרר ממעצר, השחקן קיבל את האישור להמריא לישראל והיום הוא אכן נחת, ובכך הוא יחבור לחבריו. בכל מקרה, הגבוה לא צפוי להיות רשום בסגל של דימיטריס איטודיס למשחק נגד נס ציונה. אגב, עד היום בהפועל ת”א לא פירטו מה בדיוק גרם לחקירה של ג’ונתן מוטלי.

בחזרה למשחק. מחזיקת היורוקאפ רשמה קדם עונה טוב עד כה, למרות שלא ממש פגשה יריבות רציניות מידי. בכל מקרה, הפועל תל אביב השתתפה בטורניר הכנה קטן בסופיה, והיא זכתה בו, כאשר לאחר מכן היא חזרה לארץ לקראת שני משחקים בגביע ווינר, ובסוף החודש המסע המרגש במפעל הבכיר באירופה יתחיל לו.

כל הקיץ דובר רבות על הסגל הארוך, זה של 20 שחקנים, שיש לדימיטריס איטודיס, ולכן יהיה מעניין לראות בכל משחק, אפילו בגביע ווינר, עם אילו שחקנים הוא הולך, כשכמובן מותר לו לרשום 5 זרים בכל טופס.