אופ"א הקלה בעונשו של פליק, שיאמן נגד ניוקאסל

האנזי פליק צפוי לעמוד על הקווים במשחק הפתיחה של ברצלונה בליגת האלופות מול ניוקאסל, לאחר שאופ"א קיבלה חלקית את ערעור המועדון על העונש שהוטל עליו ועל עוזרו, מרקוס זורג, בעקבות אירועי משחק ההדחה מהעונה שעברה מול אינטר.

אופ"א השתכנעה מטענות ברצלונה והחליטה להקפיא את העונש שהוטל על הצוות המקצועי בגין הפרת עקרונות ההתנהגות הכלליים של המפעל. משמעות ההחלטה היא שפליק וזורג יהיו זכאים לשבת על הספסל כבר ביום חמישי הקרוב, במשחק המסקרן מול ניוקאסל, במסגרת המחזור הראשון של שלב הבתים.

למרות ההקלה, השניים יישארו תחת "תקופת מבחן" בת שנה. אם במהלך התקופה הזו יעברו עבירה נוספת על תקנון המפעל, העונש הנוכחי יופעל במלואו, בנוסף לעונש שייגזר עליהם אז.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

מי שיישא בעלויות ההליך המשפטי הוא מועדון ברצלונה עצמו, אך נראה שבמועדון מעדיפים להתמקד בצד החיובי, האפשרות של פליק להוביל את הקבוצה במפעל האירופי, בו רשמה הקבוצה קמפיין מוצלח בעונה שעברה והייתה קרובה להעפיל לגמר.