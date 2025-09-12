יום שישי, 12.09.2025 שעה 20:17
ספורט אחר  >> כדוריד

הפועל ראשון לציון זכתה בגביע ווינר בכדוריד

הקבוצה ניצחה 28:33 את רמת השרון, כשעומרי מימון שהשיג תואר ראשון כמאמן גבר על אחיו עידן על הקווים. תומר בודנהיימר הצטיין עם שבעה שערים

הפועל ראשון לציון עם הגביע (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)
הפועל ראשון לציון עם הגביע (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

הפועל ראשל"צ זוכה בתואר הראשון של העונה - גביע ווינר-שופטים ע"ש מויס רש. האלופה גברה היום על סגניתה א.ס רמת השרון 28:33 (12:14), במפגש מסקרן על הקווים בין האחים-מאמנים עומרי לעידן מימון. תואר ראשון שמשיג גם עומרי מימון, במפגש ראשון על הקווים במשחק גמר מול אחיו.

שבוע בדיוק לפתיחת משחקי ליגת ווינר - הפועל הראתה שהיא בכושר טוב, ובעיקר עמוקה, כמו במשחקים הקודמים במפעל. רמת השרון המשיכה להיות חסרה שחקנים פצועים (איתי טורקניץ, דניאל צרפתי וברק קרמון), והייתה פחות אפקטיבית. הפועל שלטה מהפתיחה, וצמד שערים של טל אקשטיין העלה אותה ליתרון ראשון משמעותי - 5:11 (20'). רם טורקניץ ששב לשחק אחרי פציעה, הקטין עד להפסקה (וסיים אותה עם 6 מ-6). במחצית השנייה הפועל שוב ברחה, כאשר תומר בודנהיימר קבע 23:30. סבטיסלב ורקיץ' עצר פנדל, ובהמשך יונתן פלח ונדב חביב קירבו את הפועל אל התואר. דניאל מולדובן חתם - 28:33.

כבשו להפועל ראשל"צ: תומר בודנהיימר 7, בן אור גונן 6, נדב חביב 5, יונתן פלח ואסף שרון 4 כ"א, טל אקשטיין 3, איבן קראצ'יץ' 2, דור קלדרון ודניאל מולדובן 1 כ"א. סבטיסלב ורקיץ' סיפק 10 עצירות מ-34 - 29 אחוזים.

רם טורקניץ (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)רם טורקניץ (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

כבשו לרמת השרון: מילאן פאבלוביץ ורם טורקניץ 6 כ"א, יהלי טל, לאונרדו דה אלמיידה ואיתי שנפלד 3 כ"א, מיכאלו ראדויקוביץ, צח מלול 2 כ"א, איתמר גולדשטיין, עמית מוטולה ומאטה וולארביץ' 1 כ"א. וולארביץ' סיים עם 9 עצירות מ-29 זריקות - 31 אחוזים. אושרי רזניק עם 3 מ-14. 

בסיום, יו"ר איגוד הכדוריד עידן מזרחי, יחד עם אבי רש בנו של אגדת העבר משה מויזס רש, דודי פלח יו"ר הפועל ראשל"צ ומ"מ יו"ר האיגוד, יחד עם ענת לין וגיא קלנר חברי מועצת העיר רמת השרון - העניקו את הגביע לקפטן בודנהיימר.

יונתן פלח (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)יונתן פלח (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

מפעל גביע ווינר-שופטים מוקדש לזכרו של משה (מויזס) רש ז"ל, דמות מופת, ומאמן קבוצת הכדוריד של מכבי ת"א ובנבחרות ישראל. מויזס היה שחקן עבר, הדריך והוביל את מכבי ת"א לזכיות בגביעי המדינה בשנים 1963/64 ו-1964/65. מויזס הכשיר דורות רבים של שחקני כדוריד והשאיר אחריו מסורת כדוריד מפוארת, ודור המשך, בנו אבי רש, שחקן נבחרת ישראל והמנהל המקצועי של מכבי ת"א, ונכדיו, תומר וגיא רש-ארמן, שחקני מכבי ת"א והנבחרות הצעירות של ישראל.

/* LAST / NEXT ROUNDs */