חיזוק לדראפיץ': אווסו חתם במכבי בני ריינה

ממש עוד רגע פגרת הנבחרות מאחורינו, ושנייה לפני שחוזרים מכבי בני ריינה הספיקה להחתים שחקן נוסף, כאשר הקיצוני השמאלי מגאנה, אווסו, חתם במועדון והוא יחזק את הסגל של סלובודאן דראפיץ’, או יותר נכון את החלק הקדמי של המאמן.

הגנאי בן ה-28 שיחק בעונה שעברה בליגה השנייה בטורקיה עם אנקרגוצ’ו, איתה הוא ירד ליגה לליגה השלישית. למרות הירידה, הוא רשם מספרים לא רעים בכלל של תשעה גולים ושלושה בישולים, וכעת הוא ינסה לשחזר זאת בליגה הבכירה בישראל.

בנוסף בקריירה שלו הוא שיחק גם בקבוצות כמו קרבאח, טולדו, פרנצווארוש, אוביידו וסלמנסה, כאשר מספרי השיא שלו היו דווקא בשתי הקדנציות באנקרגוצ’ו, שם יש לו 19 גולים ושבעה בישולים ב-39 הופעות. בקרבאח יש לו 19 גולים ו-7 בישולים גם כן, אבל ב-78 הופעות.