דיופ ערך אימון בכורה, ונטורה צפוי לחזור להרכב

הבלם החדש ג'יבריל דיופ ערך הבוקר (שישי) אימון בכורה בהפועל באר שבע. בקבוצה התרשמו מהנתונים הפיזיים של הסנגלי ומאמינים שהוא יוכל להרים את הקריירה שלו בחזרה.

דיופ בן ה-26 לא הגיע לבירת הנגב אחרי עונה טובה, אלא אחרי עונה חלשה וחסרת מזל בעקבות שתי הרחקות שגרמו לו להידחק לקצה הספסל. כעת, דיופ מגיע לקבוצה של רן קוז’וק, לאחר שאנשי הסקאוטינג בקבוצה עקבו אחריו עוד כששיחק בויקינג הנורבגית.

אחרי האימון המסכם מחר תתקבל החלטה האם הוא ייכלל בסגל למשחק מול הפועל ירושלים שיתקים ביום ראשון. מאמן הקבוצה קיבל את שחקני הנבחרות קינגס קנגוואה, סאבובו בנדה, אליאל פרץ, גיא מזרחי ואור בלוריאן. אחרי שחלפה הסערה סביבו שבגללה לא פתח בהרכב נגד עירוני טבריה, לוקאס ונטורה אמור לקבל את חולצת ההרכב במשחק מול קבוצתו של זיו אריה.