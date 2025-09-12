פפ: מה דונארומה ייתן לנו? הוא כל כך גבוה, ענק

במסגרת מסיבת העיתונאים לקראת החזרה לפעילות בפרמייר ליג, מאמן מנצ'סטר סיטי פפ גווארדיולה התייחס לשוער החדש שלו, ג'אנלואיג'י דונארומה, והסביר מה יתרום לקבוצה. "מה הוא ייתן לנו? הוא כל כך גבוה. הוא ענק. כל השוערים עוצרים בעיטות, מביאים אישיות ונוכחות גדולה לקבוצה. הוא עשה את זה במשחקים הכי גדולים. ברור שהוא יספוג שערים, אבל כולנו נעזור לו לנסות שלא".

על המשמעות עבור ג'יימס טראפורד אמר גווארדיולה: "הוא שוער של מנצ'סטר סיטי. אני יכול לשחק רק עם שוער אחד, אבל אני יכול לשחק עם שני מגנים ושני בלמים. העונה כל כך ארוכה, כולם יהיו חלק ממנה. אולי הם לא מאמינים בזה, אבל הם יהיו".

גווארדיולה הרחיב על ההבדלים בין דונארומה לקודמו, אדרסון: "אני תמיד מנסה להתאים את עצמי לאיכות של השחקנים. לא אבקש מג'יג'י לעשות משהו שהוא לא מרגיש בו בנוח. אנחנו מדברים על השוער הכי טוב שראיתי אי פעם בחלוקת כדורים, במסירות קצרות וארוכות, וזה אדרסון. לא הבאנו את ג'יג'י כדי שיעשה מה שאדי עשה. לג'יג'י יש איכויות אחרות".

אמבפה ואדרסון (IMAGO)

המאמן גם התייחס לחלוץ ארלינג הולאנד והשווה אותו לאלכסנדר איסאק שאותו כינה ארנה סלוט החלוץ הטוב בעולם: "הולאנד קצת מעל. איסאק שחקן יוצא מן הכלל, אבל כשאתם שואלים אותי על ארלינג, הוא בטופ. איסאק חייב להיות שחקן על בגלל כמה ששילמו עליו. אחרים יגידו אמבפה, מסי, כריסטיאנו... אני לא מחליף את ארלינג באף אחד. אני מכיר אותו, אני אוהב אותו".

על השינויים בסגל וההשוואה לתחילת דרכו במועדון ב־2016, אמר גווארדיולה בחיוך: "אז עוד היה לי שיער. עשר שנים זה הרבה זמן. אבל כן, כשאתה משנה עשרה שחקנים שהיו מאוד חשובים, זה דומה. המועדון עזר לעשות את הצעד הראשון לשינוי שנמשך שנים רבות. בכל קבוצה יש שינויים, וכשמשנים עשרה שחקנים בארבעה־חמישה חודשים צריך לייצב הכול מחדש. אנחנו עדיין עושים הרבה דברים טובים, אבל צריכים להיות יותר יציבים ממה שהיינו. צעד אחרי צעד נגיע לשם".

אקאנג'י ופפ (IMAGO)

בנוגע לעזיבות ולהגעות בקיץ, הוסיף: "קודם כל מגיעות מילים חמות לאדרסון, גונדואן ומאנו (מנואל אקנג'י). בלתי נתפס מה שעשינו בלעדיהם. אדי עזר לנו ליצור סגנון מיוחד בעשור הכי טוב בתולדות המועדון. גונדואן ומאנו גם, ‘גונדו’ הוא אחד החתמות הכי טובות שלי במועדון. כל אחד מסיבות שונות, אבל אני מאחל להם בהצלחה, הם עזרו לנו להיות מה שאנחנו. אדי רצה לנסות חוויה חדשה, והשוק נתן לנו את ההזדמנות להביא את ג'יג'י. הוא בן 26 עם ניסיון מדהים".