יום שישי, 12.09.2025 שעה 17:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אחרי שנים של לעג: ה"נקמה" של בניטס ברונאלדו

השניים עבדו יחד בריאל מדריד, והפנומן לא הצליח לעצור את הצחוק כשנשאל ב־2016 אם המאמן לימד אותו לבעוט בעיטות חופשיות. הספרדי עדיין נוטר טינה?

|
רפא בניטס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
רפא בניטס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

בין יוני 2015 לינואר 2016 אימן רפא בניטס את ריאל מדריד. התקופה הזו לא נחשבת למוצלחת במיוחד מבחינה מקצועית, והוא עזב לאחר שבעה חודשים בלבד כדי לפנות את מקומו לזינדין זידאן. בתקופה הקצרה הזו נאלץ המאמן להתמודד עם כמעט הכל: עזיבתו של איקר קסיאס, השכנוע של סרחיו ראמוס להישאר, מעצרו של קארים בנזמה בפרשת ולבואנה, וגם ניסיון הכושל להעביר את דויד דה חאה לריאל מדריד ולהחליפו בקיילור נבאס, מהלך שנפל בגלל הפקס המפורסם שלא הגיע בזמן.

אולם, התקופה הזו נזכרת בעיקר בשל כמה שמועות שרצו באותה תקופה. שתי השמועות המרכזיות היו שבניטס אמר ללוקה מודריץ’ לא להשתמש בחלק החיצוני של הרגל, ושהוא ניסה ללמד את כריסטיאנו רונאלדו איך לבעוט בעיטות חופשיות.

רפא בניטס עצמו הסביר ב־2023, בראיון: ״אמרתי פעם למודריץ’ שבעיטה ממרחק של שלושה מטרים עדיף לתת עם החלק הפנימי של הרגל כדי שהכדור יגיע נקי, בלי סיבוב. זו הערה שנאמרה באימון, אבל כשמוציאים דברים מפרופורציה, זה מה שקורה. ההערה היחידה שנתתי לרונאלדו, כי הכרתי אותו כבר מיונייטד, הייתה שבדקנו את הדרך שבה הוא בועט בעיטות חופשיות. ניתחנו את המסלול, ראינו אם אפשר לשנות משהו, הבנו שלא, ושכחנו מזה. זו הייתה כל השיחה שלי איתו. כל היתר שקר. אחרי שעזבתי, הנתונים שלו בבעיטות חופשיות אפילו היו גרועים יותר. הופתעתי שעיתונאים שהכרתי אמרו את זה בלי לדבר איתי״, סיפר.

רפא בניטס (רויטרס)רפא בניטס (רויטרס)

השמועות קיבלו תאוצה בעקבות ראיון של כריסטיאנו רונאלדו עם ג’וספ פדררול. המנחה שאל אותו אם בניטס לימד אותו לבעוט בעיטות חופשיות, והשחקן פרץ בצחוק של כמעט 10 שניות לפני שענה: ״תמיד אפשר ללמוד ממאמנים, יש דברים שכן ויש דברים שלא״.

כל זה יצר אין סוף לעג סביב בניטס, שלתפיסתו נוקם כעת אחרי תשע שנים. כשהתארח בערוץ היוטיוב "Shoot for Love", המאמן נדרש לבחור את החלוץ המועדף עליו באתגר. בסיבוב הראשון בחר ברונאלדו על פני הנרי, אך בהמשך העדיף את מוחמד סלאח על פני הפורטוגלי: ״רונאלדו אולי מסיים הכי טוב, אבל סלאח יותר שלם״, נימק. בבחירה הסופית נאלץ בניטס להכריע בין סלאח לליאו מסי, ובחר בארגנטינאי, אותו גם העדיף על פני רונאלדיניו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */