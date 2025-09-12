אחרי שנים של לעג: ה"נקמה" של בניטס ברונאלדו

בין יוני 2015 לינואר 2016 אימן רפא בניטס את ריאל מדריד. התקופה הזו לא נחשבת למוצלחת במיוחד מבחינה מקצועית, והוא עזב לאחר שבעה חודשים בלבד כדי לפנות את מקומו לזינדין זידאן. בתקופה הקצרה הזו נאלץ המאמן להתמודד עם כמעט הכל: עזיבתו של איקר קסיאס, השכנוע של סרחיו ראמוס להישאר, מעצרו של קארים בנזמה בפרשת ולבואנה, וגם ניסיון הכושל להעביר את דויד דה חאה לריאל מדריד ולהחליפו בקיילור נבאס, מהלך שנפל בגלל הפקס המפורסם שלא הגיע בזמן.

אולם, התקופה הזו נזכרת בעיקר בשל כמה שמועות שרצו באותה תקופה. שתי השמועות המרכזיות היו שבניטס אמר ללוקה מודריץ’ לא להשתמש בחלק החיצוני של הרגל, ושהוא ניסה ללמד את כריסטיאנו רונאלדו איך לבעוט בעיטות חופשיות.

רפא בניטס עצמו הסביר ב־2023, בראיון: ״אמרתי פעם למודריץ’ שבעיטה ממרחק של שלושה מטרים עדיף לתת עם החלק הפנימי של הרגל כדי שהכדור יגיע נקי, בלי סיבוב. זו הערה שנאמרה באימון, אבל כשמוציאים דברים מפרופורציה, זה מה שקורה. ההערה היחידה שנתתי לרונאלדו, כי הכרתי אותו כבר מיונייטד, הייתה שבדקנו את הדרך שבה הוא בועט בעיטות חופשיות. ניתחנו את המסלול, ראינו אם אפשר לשנות משהו, הבנו שלא, ושכחנו מזה. זו הייתה כל השיחה שלי איתו. כל היתר שקר. אחרי שעזבתי, הנתונים שלו בבעיטות חופשיות אפילו היו גרועים יותר. הופתעתי שעיתונאים שהכרתי אמרו את זה בלי לדבר איתי״, סיפר.

רפא בניטס (רויטרס)

השמועות קיבלו תאוצה בעקבות ראיון של כריסטיאנו רונאלדו עם ג’וספ פדררול. המנחה שאל אותו אם בניטס לימד אותו לבעוט בעיטות חופשיות, והשחקן פרץ בצחוק של כמעט 10 שניות לפני שענה: ״תמיד אפשר ללמוד ממאמנים, יש דברים שכן ויש דברים שלא״.

כל זה יצר אין סוף לעג סביב בניטס, שלתפיסתו נוקם כעת אחרי תשע שנים. כשהתארח בערוץ היוטיוב "Shoot for Love", המאמן נדרש לבחור את החלוץ המועדף עליו באתגר. בסיבוב הראשון בחר ברונאלדו על פני הנרי, אך בהמשך העדיף את מוחמד סלאח על פני הפורטוגלי: ״רונאלדו אולי מסיים הכי טוב, אבל סלאח יותר שלם״, נימק. בבחירה הסופית נאלץ בניטס להכריע בין סלאח לליאו מסי, ובחר בארגנטינאי, אותו גם העדיף על פני רונאלדיניו.