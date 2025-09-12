הפועל ובית"ר ראש בראש: ההרכבים לליגת העל

ליגת החלומות של ONE ממשיכה גם בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור השלישי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגת העל וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו.

הפועל פתח תקווה - מכבי נתניה (שבת, 19:45)

הרכב משוער נתניה: עומר ניראון, הרי טבארש, איתי בן שבת, כארם ג׳אבר, סאבא חוודג׳יאני, רותם קלר, עזיז אואטרה, מקסים פלקושצ׳נקו, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו

פצוע: באסם זערורה

הרכב משוער הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, תומר אלטמן, נדב נידם, גולן בני (ג׳יימס אדניי), ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה וקליי (שביט מזל)

בספק: קליי

קליי מול הריברטו טבארש (ראובן שוורץ)

בני סכנין - הפועל חיפה (שבת, 19:45)

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, קרלו ברו'צ'יץ, עדן שמיר, אחמד טאהא, ג'בייר בונשאק, מתי'ו קדג'ו, אריתור מריאניאן ואחמד איברהים.

ייעדר: חסן חילו.

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, ג'בון איסט ורועי זיקרי.

ייעדר: נפתלי בלאי.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה - מכבי תל אביב (שבת, 20:00)

הרכב משוער טבריה: רוג’ריו דוס סנטוס: ווהיב חביבאללה, רון אונגר, נהוראי חן, הארון שפסו, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, עילאי אלמקייס, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי

ייעדרו: סמביניה (מורחק), קלטינס ובאצ'ו (פצוע)

הרכב משוער מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, דור פרץ, איתמר נוי, שגיב יחזקאל, אושר דוידה ויון ניקולאסקו.

ייעדר: איסוף סיסוקו.

בספק: אלעד מדמון ועידו שחר.

* שחקן הרכש חליו וארלה נכלל בסגל.

יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה - מכבי בני ריינה (שבת, 20:00)

הרכב משוער ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (עלי מוסא), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: אנתוני לימבומבה (פציעה)

הרכב משוער ריינה: גד עמוס, עבדאללה ג’אבר, ג’וניור פיוב, מילאדין סטיבאנובץ’, עאיד חבשי, פיראס אבו עקל, אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ונבו יחזקאל שדו.

ייעדרו: נאאל חוטבא ואסיל כנעני.

גד עמוס (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים - הפועל באר שבע (ראשון, 20:15)

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דומג׳וני דויד, נועם מלמוד, הראל שלום (אופק נדיר), ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, דון סדריק, גיא בדש, אוהד אלמגור, אידוקו.

מורחק: אוראל באייה.

פצועים: איבי רנסום, ז'ארדל, איינהו פרדה.

הרכב משוער הפועל ב"ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד (אמיר גאנח), דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

נעדרים: מיגל ויטור, סמיר פרהוד, ניב אליאסי (פציעות)

קינגס קאנגווה בחימום (מרטין גוטדאמק)

מכבי חיפה - מ.ס אשדוד (שני, 20:00)

הרכב משוער מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סילבה קאני וג'ורג'ה יובאנוביץ'.

ייעדרו: פדראו וליסב עיסאת.

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצקי, אדיר לוי, מאור ישירלמק, מוחמד דיאקטה, טימותי אוואני (טום בן זקן), איליי טמם, ישראל קול, רועי גורדנה, קארים קימבידי (לני נאנג’יס), יוגין אנסה, זאן פלורן באטום

בספק: חמודי עמאר, טום בן זקן, ניר ביטון.

בכורה ב-11? סילבה קאני (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הפועל תל אביב - בית"ר ירושלים (שני, 20:30)

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר (יזן נסאר), לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל, לירן רוטמן (אנאס מחאמיד), דניאל דאפה.

ייעדרו: רוי קורין, שאנדה סילבה (מורחק)

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, גיל כהן, לוקה גדדני (בריאן קראבלי), אריאל מנדי, איילסון טבראש, ירין לוי, ירדן שועה, עומר אצילי, טימוטי מוזי, סמואל קאלו.