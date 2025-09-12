המבורגר על שם איסאק סוחף מסעדה בניוקאסל

סאגה ארוכה, מסועפת, מורכבת ועוד מילים שמעידות על סרבול, מתארות בצורה הטובה ביותר את המעבר המתוקשר של אלכסנדר איסאק מניוקאסל לליברפול בחלון הקיץ הנוכחי. החלוץ עשה כל שביכולתו להשתחרר מהמגפייז, ויש כאלה בצד השחור-לבן שלא אהבו זאת בלשון המעטה.

השבדי ניסה להסביר את עצמו עם הצהרות ופוסטים שהגיעו ממנו באופן אישי, אך כנראה שכל זה לא כל כך עזר ועדיין יש כאלה בצד של הנעזב שלא מצליחים לסלוח על כך שהכוכב נטש את סנט ג’יימס פארק בשביל המכונה המשומנת של ארנה סלוט באנפילד.

עד כמה לא מצליחים לסלוח? באחת ההמבורגריות בעיר ניוקאסל, יצרו המבורגר מיוחד על שמו של איסאק שנקרא “החולדה השבדית”. המנה הזו סוחפת את יושבי המסעדה, כשההמבורגר הוא הפריט השני הכי נמכר בתפריט. אפילו מה שיש בתוך ההמבורגר, קשור לאיסאק לפי בעלי המקום.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

“פירה, קציצות, עוד שכבת פירה, רוטב מאיקאה וריבת חמוציות מאיקאה בין הפרוסות”. זה מה שמרכיב את המנה, כשאי אפשר לפספס כמובן גם את הרפרנס השבדי עם חברת הריהוט המפורסמת: “זה מסובך כמו החתימה שלו”, אמרו במסעדה.

ביום ראשון הקרוב, ליברפול תשוב כמו שאר הקבוצות למשחקים בזירה המקומית. שם, המייטי רדס יתארחו אצל ברנלי בתקווה להמשיך להישאר מושלמים גם במחזור הרביעי בפרמייר ליג – כשאיסאק מצידו, ינסה להשתיק את המבקרים על המגרש.