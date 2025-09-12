"להפוך לטניסאי מקצועני בסבב עולה מיליון דולר"

ספורט לעשירים בלבד: דומיניק תים חשף בראיון לפודקאסט ‘הבזינס של הספורט’ את המחיר הגדול והחריג של הדרך להפוך לטניסאי מקצועני. לדבריו, בין גיל 12 ל־18, או עד שהשחקן הצעיר מתחיל להרוויח כסף, משפחות צריכות להשקיע סכומים עצומים שנעים בין 80 ל־100 אלף דולר בשנה. מדובר בהוצאות על מאמנים, ציוד, מתקנים ותחרויות בינלאומיות, וזאת עוד לפני שנכנסת הכנסה כלשהי מהענף.

אלוף ארה”ב לשעבר (2020) הסביר כי ברגע שהטניסאים הצעירים מתחילים להשתתף בטורנירי הגראנד סלאם לנוער, אורח החיים הופך לעוד יותר תובעני: הם נוסעים כ-30 עד 35 שבועות בשנה, חווים עומס פיזי ונפשי, אך עדיין אינם רואים הכנסה כלשהי. המשמעות היא שההשקעה הכלכלית נמשכת ואף גדלה, משום שהנסיעות, הלינה והלוגיסטיקה גוזלות תקציב עתק.

בסיכומו של דבר, הדגיש תים כי העלות הכוללת של המסע עד לפריצה ברמות הגבוהות מתקרבת למיליון דולר. הנתון הזה מחדד כמובן את הפערים בענף הטניס, שנחשב ספורט אליטיסטי כבר שנים רבות. עבור רבים מהשחקנים הצעירים, היכולת הכלכלית של המשפחה היא זו שמכריעה האם יוכלו בכלל לנסות ולהגשים את החלום ולהפוך למקצוענים.