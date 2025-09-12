אבונו חתם רשמית וערך אימון בכורה בסכנין

קשר נבחרת קונגו, דורל אבונו, חתם באופן רשמי בבני סכנין באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי וערך הבוקר (שישי) את אימון הבכורה. אבונו בן ה27 מגיע מקבוצת צ'רום הטורקית שם כבש 2 שערים אשתקד.



עונה לפני כן שיחק בצ'פרה קלוז' מצמרת הליגה הרומנית, במדיה הבקיע 3 שערים ובישל עוד 7. בעברו שיחק בהצלחה גם בליגה הבכירה בטורקיה בקבוצת אומרניאספור וכבש 5 שערים. השחקן גדל בקבוצת קון הצרפתית איתה גם שיחק בליגה הראשונה בצרפת. כמו כן, יש לו 23 הופעות בנבחרת קונגו.

במקביל, בסכנין נערכים למשחק הליגה מול הפועל חיפה ללא חסן חילו. המאמן שרון מימר לא מתכוון לבצע שינויים משמעותיים בהרכב לעומת זה שפתח במשחק הניצחון מול אשדוד. סכנין תגיע מעודדת מאד מניצחונה האחרון בשאיפה לזכות בשלוש נקודות נוספות .

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, קרלו ברו'צ'יץ, עדן שמיר, אחמד טאהא, ג'בייר בונשאק, מתי'ו קדג'ו, אריתור מריאניאן ואחמד איברהים.