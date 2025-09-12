בניוקאסל זעמו על מכירת הכרטיסים לברצלונה

בעוד פחות משבוע, ניוקאסל וברצלונה ייפגשו במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגת האלופות. אוהדי המגפייז בטירוף כמובן לקראת המשחק המסקרן נגד הקטלונים אצלם בבית, כאשר על פי הדיווחים באנגליה, יותר מ-100 אלף איש עמדו בתור הווירטואלי לרכישת כרטיס למשחק.

כמובן שלא כולם זכו בכרטיס כי בסנט ג'יימס פארק יש 52,000 מקומות, אך הקהל של ניוקאסל חש תסכול גדול עוד יותר כשגילה לאיזה מקום הלכו עשרות כרטיסים. 45 מקומות מובטחים באצטדיון נרכשו על ידי בית ספר תיכון בסקוטלנד, שלטענתו קיבל אותם כחלק מחבילה מ”ספק מורשה”.

אוהדי ניוקאסל פנו למועדון בזעם, והסבירו כי זה לא ייתכן ”שאנשים שאינם בהכרח אוהדי הקבוצה מקבלים את ההזדמנות להיכנס למשחק כה מתוקשר”. אחרי התלונות, הנהלת המועדון הבינה את הבעייתיות וביטלה את הכרטיסים שנרכשו על ידי אותו בית ספר סקוטי.

ב-BBC דיווחו כי אותו ספק מורשה לכאורה, זה למעשה צמד מילים שמאחוריו מסתתרים מנויי ניוקאסל שמכרו את הזכות שלהם להיכנס למשחק במחיר מופקע כדי לעשות רווח. ארגון האוהדים של ניוקאסל לא עצר כאן וקרא להרתיע ולהעניש את אלו שעשויים להרוויח מאוהדים אחרים או, במקרה המבלבל הזה, ממספר תלמידי בית ספר בסקוטלנד.