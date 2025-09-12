יום שישי, 12.09.2025 שעה 11:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

בניוקאסל זעמו על מכירת הכרטיסים לברצלונה

בית ספר בסקוטלנד רכש עשרות מקומות למשחק מול הקטלונים בצ'מפיונס מ"ספק מורשה", מה שגרם לכעס גדול אצל אוהדי המגפייז. הסיפור המלא ותגובת המועדון

|
אוהדי ניוקאסל, לאמין ימאל (IMAGO)
אוהדי ניוקאסל, לאמין ימאל (IMAGO)

בעוד פחות משבוע, ניוקאסל וברצלונה ייפגשו במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגת האלופות. אוהדי המגפייז בטירוף כמובן לקראת המשחק המסקרן נגד הקטלונים אצלם בבית, כאשר על פי הדיווחים באנגליה, יותר מ-100 אלף איש עמדו בתור הווירטואלי לרכישת כרטיס למשחק.

כמובן שלא כולם זכו בכרטיס כי בסנט ג'יימס פארק יש 52,000 מקומות, אך הקהל של ניוקאסל חש תסכול גדול עוד יותר כשגילה לאיזה מקום הלכו עשרות כרטיסים. 45 מקומות מובטחים באצטדיון נרכשו על ידי בית ספר תיכון בסקוטלנד, שלטענתו קיבל אותם כחלק מחבילה מ”ספק מורשה”.

אוהדי ניוקאסל פנו למועדון בזעם, והסבירו כי זה לא ייתכן ”שאנשים שאינם בהכרח אוהדי הקבוצה מקבלים את ההזדמנות להיכנס למשחק כה מתוקשר”. אחרי התלונות, הנהלת המועדון הבינה את הבעייתיות וביטלה את הכרטיסים שנרכשו על ידי אותו בית ספר סקוטי.

ב-BBC דיווחו כי אותו ספק מורשה לכאורה, זה למעשה צמד מילים שמאחוריו מסתתרים מנויי ניוקאסל שמכרו את הזכות שלהם להיכנס למשחק במחיר מופקע כדי לעשות רווח. ארגון האוהדים של ניוקאסל לא עצר כאן וקרא להרתיע ולהעניש את אלו שעשויים להרוויח מאוהדים אחרים או, במקרה המבלבל הזה, ממספר תלמידי בית ספר בסקוטלנד.

