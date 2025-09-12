מחויב ומלהיב את הקהל: הכירו את פטר אגבה

מכבי חיפה מתגעגעת מאוד להספק העבודה של מוחמד אבו פאני במרכז המגרש. פטר אגבה, שהגיע מאולימפיה לובליאנה וחותם אצל הירוקים מהכרמל, ייכנס למשבצת הזו בדיוק. לקשר הניגרי בן ה-22 אין איכויות התקפיות של אבו פאני, ולא ידוע על חיבה חריגה לבזבוזי זמן ליד דגל הקרן, אבל תשוקתו למאבקים פיזיים על הכדור עצומה. "המחויבות שלו פנטסטית. יש לו יכולת אדירה לשלהב את הקהל עם האנרגיה המתפרצת שלו, במיוחד בתיקולים. הוא מסוג השחקנים שכל קבוצה צריכה", אומר העיתונאי הסלובני יאקוב באטיץ'.

כאשר הגיע אגבה לאולימפיה לפני שנתיים, איש לא הכיר אותו. הוא היה שחקן אלמוני לחלוטין שהוחתם מהליגה השנייה בקרואטיה, ובקהל לא היו ממנו ציפיות מינימליות. גם במועדון הוא לא נתפס כמשמעותי, ולכן אכזבתו הייתה גדולה מאוד כאשר אולימפיה לא רשמה אותו בסגל שהוגש לאופ"א לשלב הבתים בקונפרנס ליג ב-2023/24. אלא שהוא הוכיח את עצמו אחרי מספר חודשי התאקלמות, הפך לשחקן מרכזי בהרכב, ובעונה שעברה כבר כיכב בשלב הליגה של המפעל השלישי בחשיבותו ביבשת. הוא אפילו הבקיע בניצחון 0:2 על הי"ק הלסינקי בפינלנד, במהלכו נפסל בישול נהדר שלו ע"י ה-VAR בגלל נבדל של מילימטרים.

זה היה מרגש עבורו, כי כיבושים ואסיסטים נדירים יחסית בקריירה שלו עד כה. במהלך השנתיים בסלובניה, הוא הרשית 3 פעמים בלבד, וגם בישל 3 פעמים. אגבה אמנם אוהב לאיים על השער ממרחק, ויש לו בעיטה עוצמתית מכל הטווחים, אך לרוב הניסיונות לא מדויקים, וגם המזל לא לצידו, כי הוא נוטה לפגוע דווקא בקורות. זה לא משנה כל עוד הוא זוכה בכדורים, סוגר שטחים ומונע מתפרצות. זה מה שהניגרי מביא כקשר אחורי קלאסי, ובכך לא היה שני לו באולימפיה. האוהדים החלו להעריץ אותו במהרה, ובמשחקים לא מעטים הוא היה המצטיין במגרש.

פטר אגבה (IMAGO)

המסלול שלו לא היה שגרתי במיוחד. בגיל 18 חלם אגבה להתחיל את הקריירה בליגה אירופית בכירה, וסוכנו ארגן לו מבדקים בבלגיה. סטנדרד ליאז' וגנק בחנה אותו במשך מספר שבועות, אך הוחלט לוותר עליו, וגם קבוצות קטנות יותר לא הביעו עניין. סוכן אחר, בעל קשרים בקרואטיה, הסיע אותו למבחנים שם ביחד עם מספר ניגרים נוספים, ואחד המאמנים של זאגורץ מהליגה השלישית שם עליו עין. בחלוף זמן קצר, כבר היה לו סוכן מקומי בדמותו של אנדי בארה – האיש שהביא בזמנו את דני אולמו מלה מאסיה לדינאמו זאגרב. אגבה עבר מזאגורץ לדובראבה ב-2022, והמסע למעלה החל.

לטענתו של הקשר עצמו, בשלב זה הייתה לו הצעה מפתה מספורטינג קנזס סיטי מה-MLS. הניגרי עצמו רצה מאוד לעבור לארצות הברית, ובמקרה כזה היה יכול לשתף פעולה עם גדי קינדה ז”ל, אבל דובראבה סירבה למכור אותו. לפי הדיווחים בקרואטיה, ייתכן כי לסוכנים הייתה השפעה מהותית על המהלכים, והם היו מעוניינים להשאירו באזור הבלקן. כך נוצר הקשר עם סראייבו ועם אולימפיה לובליאנה. הבוסנים הציעו שכר גבוה יותר, אבל אגבה העדיף את האופציה הסלובנית בגלל הזדמנויות מקצועיות טובות יותר, אשר כללו השתתפות בקונרפנס ליג. כאמור, ציפייה זו לא התממשה בשלב הראשון, ולמשחק החוץ מול ליל ב-2023 הוא נסע על תקן תייר, אבל הוא הקפיד לשמור על אופטימיות, ועבד קשה בכל אימון.

חילופי מאמנים פעלו לטובתו. באוקטובר 2023 החליף זוראן זלקוביץ' את ז'ואאו הרניקס הפורטוגלי, ומעמדו של הניגרי בקבוצה השתדרג מאוד. הסלובני לקח אותו כפרוייקט אישי והעניק לו אשראי נרחב במרכז המגרש. המצב השתפר עוד יותר כאשר ויקטור סאנצ'ס הספרדי מונה למאמן בקיץ 2024. כוכב העבר הספרדי, שגדל בריאל מדריד ובילה את שנות השיא שלו על הדשא בלה קורוניה, מצא שפה משותפת עם אגבה, והעונה שעברה הייתה מצוינת עבורו.

פטר אגבה (IMAGO)

"אני תמיד מאמין בעצמי. כך לימדו אותי מגיל צעיר. כאשר הגעתי לאולימפיה, הדברים הסתדרו מהר יותר ממה שציפיתי. יש לי יחסים מצוינים עם כל האנשים במועדון, ואני נהנה מהעבודה עם המאמן שמלמד אותי המון", סיפר אגבה בתחילת העונה שעברה. הקמפיין בקונפרנס ליג התחיל בצורה מתסכלת כאשר כדור שפגע בידו גרם לפנדל שנוי במחלוקת ולהפסד להיידנהיים הגרמנית, אבל באופן כללי ההתנסות במפעל הייתה חיובית מבחינתו. בליגה הסלובנית, התנופה הייתה גדולה עוד יותר, כי הירוקים-לבנים זכו באליפות מפתיעה על חשבון מאריבור וצלייה. הם עשו זאת בעיקר בזכות ההגנה שספגה 20 שערים ב-36 מחזורים, ולניגרי הייתה תרומה לא מבוטלת לכך.

באטיץ' מספר: "אגבה השתפר מאוד מאז שהוא הגיע לאולימפיה. יש לו פוטנציאל להמשיך להשתדרג, ובסופו של תהליך הוא יהיה מסוגל לשחק בקבוצה משמעותית. אולי לא ב-5 הליגות הבכירות באירופה, אבל הולנד ובלגיה בהחלט עשויות להתאים לו. נקודת החולשה שלו נכון לעכשיו היא הטיפול בכדור במהירות. כאשר שחקני היריב מפעילים לחץ אינטנסיבי על אולימפיה, אגבה נוטה לשגות במסירות ולאבד כדורים. אבל זה משהו שניתן לתקן עם הזמן, וחל שינוי לטובה במהלך העונה שעברה כאשר ויקטור סאנצ'ס עבד איתו. גם הבעיטות שלו ממרחק טובות, והוא ימשיך לעבוד עליהן כי מוסר העבודה שלו גבוה מאוד. במונחי הליגה הסלובנית מדובר בשחקן מצוין".

פטר אגבה (IMAGO)

העיתונאי הסלובני יורה בוחוריץ' מסכים איתו: "רבים הופתעו כאשר פטר הגיע ללובליאנה, אבל הוא הסתגל במהירות לסביבה חדשה, ומפגין יכולת טובה כבר הרבה זמן. הוא הקשר ההורס האולטימטיבי שרץ ללא הפסקה ונלחם מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. הוא אף פעם לא מוכן להיכנע. מבחינה טכנית הוא לא מזהיר כלל, אבל מדובר בשחקן יעיל שעושה את העבודה השחורה למען הקבוצה. אין ספק שהוא אחד השחקנים הכי אהודים מבחינת הקהל, ובגילו יש לו פוטנציאל לצמוח".

ליגת העל חזקה יותר מהליגה הסלובנית, והמעבר למכבי חיפה יהווה קפיצת מדרגה מסוימת עבור אגבה, אבל את הצבעים הירוקים-לבנים הוא כבר מכיר היטב, ואם תשאלו אותו גם הכרמל היא רק תחנת ביניים בדרך לתהילה. הקשר אמנם מבין שהחלום הגדול לשחק בקבוצתו האהובה ברצלונה בלתי אפשרי, אך לפני שנה הוא הצהיר: "כל הניגרים רוצים להגיע לפרמייר ליג, וכך גם אני". אם התסריט האופטימי יתממש, מכבי חיפה תוכל להרוויח לא מעט, אך גם אם המציאות תהיה פחות ורודה היא מקבלת פייטר שעשוי להזכיר את אבו פאני.