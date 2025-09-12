ריאל עלולה להיפרד ממסטנטואונו ל-7 משחקים

פרנקו מסטנטואונו הצעיר נחת הקיץ בריאל מדריד, בהחתמה שעשתה המון רעש נוכח הפוטנציאל הגדול שיש בקשר בן ה-18. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, אף סמך עליו די מהרגע הראשון כשפתח איתו בהרכב בשני משחקי הליגה האחרונים נגד מיורקה ואוביידו.

אך עכשיו דיווחים בספרד מספרים כי יכול להיות מצב בו הלבנים יאלצו להסתדר בלי הכישרון למשך תקופה של חודש ימים. הסיבה – ארגנטינה מתעקשת שמסטנטואונו יזומן למונדיאל עד גיל 20 שייערך בצ’ילה, בין התאריכים ה-27 לספטמבר עד ה-19 באוקטובר.

אם יזומן, הארגנטינאי עלול להחמיץ עד שבעה משחקים חשובים בזירה המקומית ובליגת האלופות: מארסיי, אספניול, לבאנטה, אתלטיקו מדריד, קייראט אלמטי, ויאריאל וחטאפה. בהתחשב בעובדה שמסטנטואונו היה חלק בלתי נפרד מה-11 לפני פגרת הנבחרות, אין ספק שיהיה מדובר בחיסרון לא צפוי.

פרנקו מסטנטואונו בארגנטינה (IMAGO)

למרות שהשחקן לא נכלל ברשימת הסגל הראשונית של מאמן האלביסלסטה U20 דייגו פלסנטה, כלי תקשורת ארגנטינאים דיווחו כי חבר במזכירות הנבחרת הלאומית של ארגנטינה צפוי לנסוע לבירת ספרד כדי לעשות ניסיון אחרון לשכנע את ריאל מדריד לשחרר את השחקן, שמצידו דווקא כן להוט להגיע לטורניר גביע העולם בצ’ילה.

ארגנטינה אגב, נמצאת בבית ד' של התחרות יחד עם אוסטרליה, קובה ואיטליה. התכולים-לבנים נחשבים חזקים ובין הפייבוריטים לסיים כאלופי העולם, יחד עם יריבות אחרות כמו נבחרת ספרד, נבחרת ברזיל ונבחרת צרפת. מסטנטואונו יישאר בברנבאו או יחבור למדים הלאומיים?