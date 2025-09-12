יום שישי, 12.09.2025 שעה 06:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הקשר פטר אגבה סיכם לשלוש שנים במכבי חיפה

שחקן אולימפיה לובליאנה צפוי לנחות ולעבור בדיקות רפואיות אצל הירוקים, ואף להיכלל בסגל לדרבי. פרטי העסקה בפנים. וגם: פייר קורנו ומעמדו כישראלי

|
פטר אגבה (IMAGO)
פטר אגבה (IMAGO)

במכבי חיפה מתקרבים לסגירת עמדת הקשר האחורי, אחרי שהגיעו לסיכום עקרוני עם אולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, על רכישתו של הקשר פטר אגבה בסכום של 1.2 מיליון אירו כאשר ללובליאנה יישארו 20 אחוזים ממכירה עתידית.

אגבה סיכם את תנאיו לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת. במכבי חיפה מעריכים שאגבה ינחת בארץ עד מחר (שבת), יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על החוזה החדש. אגבה, מן הסתם לא ייכלל בסגל למשחק מול מ.ס.אשדוד ביום שני, אבל עתיד לעמוד לרשותו של דייגו פלורס בדרבי במחזור הבא.

במכבי חיפה מספרים שאגבה מגיע בכושר משחק מצוין ורשם השנה 14 הופעות במדי קבוצתו. מדובר בשחקן שאמור להיות הקשר האחורי של הקבוצה, מה שמן הסתם יצור תחרות גדולה בקישור כשכרגע לא פחות משבעה שחקנים יתמודדו על שלוש מקומות. מי שעלול למצוא את עצמו מושאל הוא עמית ארזי הצעיר.

עמית ארזי. יצא להשאלה? (עמרי שטיין)עמית ארזי. יצא להשאלה? (עמרי שטיין)

אגב, גם ליאור קאסה עלול למצוא את עצמו בסיטואציה לא נוחה, בעיקר בגלל שעל חשבונו עשויים לזכות לעדיפות בקישור שחקנים כמו איתן אזולאי, עלי מוחמד, גוני נאור, מתיאס נהואל וכעת גם הזר החדש אגבה. גם הרכש הראשון של הקיץ, מיכאל אוחנה עלול להיפגע ולא לראות דקות משחק.

במכבי חיפה מחכים לראות עד ה-21.9, מועד תום ההעברות, האם פייר קורנו יקבל מעמד של שחקן ישראלי, מה שעשוי להוביל את הצוות המקצועי לחשוב על עוד שחקן זר בקישור. הקבוצה עצמה תחדש היום את אימוניה לקראת משחקה הקרוב מול מ.ס.אשדוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */