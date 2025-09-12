הקשר פטר אגבה סיכם לשלוש שנים במכבי חיפה

במכבי חיפה מתקרבים לסגירת עמדת הקשר האחורי, אחרי שהגיעו לסיכום עקרוני עם אולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, על רכישתו של הקשר פטר אגבה בסכום של 1.2 מיליון אירו כאשר ללובליאנה יישארו 20 אחוזים ממכירה עתידית.

אגבה סיכם את תנאיו לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת. במכבי חיפה מעריכים שאגבה ינחת בארץ עד מחר (שבת), יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על החוזה החדש. אגבה, מן הסתם לא ייכלל בסגל למשחק מול מ.ס.אשדוד ביום שני, אבל עתיד לעמוד לרשותו של דייגו פלורס בדרבי במחזור הבא.

במכבי חיפה מספרים שאגבה מגיע בכושר משחק מצוין ורשם השנה 14 הופעות במדי קבוצתו. מדובר בשחקן שאמור להיות הקשר האחורי של הקבוצה, מה שמן הסתם יצור תחרות גדולה בקישור כשכרגע לא פחות משבעה שחקנים יתמודדו על שלוש מקומות. מי שעלול למצוא את עצמו מושאל הוא עמית ארזי הצעיר.

עמית ארזי. יצא להשאלה? (עמרי שטיין)

אגב, גם ליאור קאסה עלול למצוא את עצמו בסיטואציה לא נוחה, בעיקר בגלל שעל חשבונו עשויים לזכות לעדיפות בקישור שחקנים כמו איתן אזולאי, עלי מוחמד, גוני נאור, מתיאס נהואל וכעת גם הזר החדש אגבה. גם הרכש הראשון של הקיץ, מיכאל אוחנה עלול להיפגע ולא לראות דקות משחק.

במכבי חיפה מחכים לראות עד ה-21.9, מועד תום ההעברות, האם פייר קורנו יקבל מעמד של שחקן ישראלי, מה שעשוי להוביל את הצוות המקצועי לחשוב על עוד שחקן זר בקישור. הקבוצה עצמה תחדש היום את אימוניה לקראת משחקה הקרוב מול מ.ס.אשדוד.