האזינו לשיחה ההזויה עם מאמן מ.כ רמת השרון

הבלגן ברמת השרון מסרב להירגע. אחרי החשיפה בתוכנית “שיחת היום” על עצם רישומן של ארבע שחקניות שטוענות שאינן חתומות בקבוצה, לא עברו בדיקות רפואיות, לא חתמו בקבוצה ובכלל פרשו מכדורגל. מ.כ רמת השרון הובסה 6:0 מול מכבי אסא תל אביב. הביזאר הוא שההפסד כלל רק שבע שחקניות שדה ושוערת בהרכב הקבוצה. בשיחה ל-ONE בסיום המשחק, המאמן יוגב צמח התייחס לאירוע.

שלום יוגב, מה שלומך?

”ברוך השם”.

איך זה להיות מאמן כשמעמידים לך רק שמונה שחקניות?

”קודם כל זה כבר טופל, נתחיל מזה. האישור הגיע אמנם באיחור, האישור היה צריך להגיע מזמן, זה כבר שולם לפני שבוע ואני הייתי עד לזה, פשוט השחקנית לא אישרה את זה”.

שמונה שחקניות שאיתן אתה נאלץ לעבור את הבדיחה הזו, ההשפלה הזו.

”נכון. משפיל, מביך, אבל הן עברו את זה כמו גיבורות וזה כבר לא יקרה יותר. אני לקחתי את זה כעוד משחק אתנה היום, בלית ברירה, ושבוע הבא בקריית גת נראה קבוצה אחרת. תקופה קשה, אבל היא מאחורינו, עברנו אותה”.

איך אתה מסביר את זה שארבע שחקניות מהקבוצה שלך: עומר בן יאיר, מיקה דביר, עדן כהן ברזל ומאיה מנור רשומות כשחקניות בקבוצה. למה הן לא היו היום?

”אגיד את האמת, הדברים של התעסקות בטפסים זה לא אני. אני עובד עם מה שיש, פשוט מאוד. מסביב אני כבר לא קשור לזה, אני נטו מקצועי. כל המסביב אלו שאלות לא אליי, אני לא אענה על משהו שאני לא יודע”.

שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)

את עומר בן יאיר ראית השנה באימונים?

”עומר גבעוני אתה מתכוון”.

לא, עומר בן יאיר.

”היו, יש בנות כל פעם שבאות מהנערות”.

ספסל רמת השרון ריק (שחר גרוס)

היא לא שחקנית של נערות, היא כבר פרשה מכדורגל לפני כמה שנים.

”אותה ספציפית אני לא זוכר בשם, אין לי מושג, יש כאלו שפורשות וחוזרות, היו הרבה בנות, אני לא יודע”.

אני שואל אם ראית אותה.

”אני אגיד לך משהו - אני לא יודע. אני לא אגיד לך משהו שאני לא יודע”.

אתה ראית אותה באימונים?

”יכול להיות שהיא הייתה באימונים”.

יוגב צמח לוחץ יד לשופט (שחר גרוס)

אתה לא מכיר? הבנתי.

”יש את העשר שחקניות האלו שאני עובד איתן וזהו. השאר - באות, הולכות, חוזרות”.

את מאיה מנור אתה מכיר? אותה ראית באימונים?

”מאיה מנור? כנראה, יכול להיות שהיא גם אחת שהייתה”.

אבל היא גם שחקנית בוגרת. היא לא נערה, כל אלו מבוגרות.

”אני לא יודע מה הגילאים שלהן. אתה חושב שהתבלבלת עם ילד בגן. אני לא ילד בגן, אני יודע מה אתה מנסה לעשות ולאן אתה מדובב את זה. אני נטו מקצועית, זה התפקיד שלי, אתה תשאל אותי מקצועית על המגרש, אני אענה לך”.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

מה אתה מאמן בדיחה שאתה לא מכיר את השחקניות שלך? שאתה לא יודע מי באה ומי לא באה? מה אתה בדיחה? אז תפרוש מכדורגל. אם אתה לא מכיר את השחקניות שלך שבאות לאימון, תפרוש. זו בדיחה עצובה.

”זה מה שאתה אומר לי? מעניין אותי אם בהקלטה שאתה מקליט אותי גם את זה תשמיע”.

אני הכל אשמיע אל תדאג.

”גם את זה תשמיע. כי אתה גיבור בטלפון, בלדבר, לקשקש בטלפון מאחורי השפופרת, להגיד מה שאתה רוצה, לנסות למשוך בלשון. אני אענה לך מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה לשמוע. אני עונה לך מקצועית. אני מקצועית עונה לך. אתה רוצה מקצועית. אתה לא רוצה? לא צריך”.

אני מסקר כדורגל מעל 35 שנה, בחיים מאמן, כששאלתי אותו על שחקנים, לא ענה לי שהוא לא מכיר מי בא לאימונים. אני מצפה ממאמן להגיד את האמת.

”אמרתי לך, יש מנהלים, תפנה למנהלים. אני מדבר מקצועית. תגיד לי ‘הקבוצה לא טובה, בתור מאמן אתה לא עושה את העבודה שלך’, מקובל, על זה אני יכול לענות לך”.

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

אי אפשר לבוא אלייך בשום טענות כשיש לך סגל כל כך קצר ושאין לך שחקניות.

”בסדר, אני מדבר בכללי, גם שנה שעברה יכלו לבוא בטענות. בשורה התחתונה, משבוע הבא, תבדוק אותי, תהיה קבוצה טובה והכל יהיה בסדר”.

את עדן ברזל אתה מכיר?

”אתה סתם שואל שאלות כשעכשיו לא יהיה עליהן מענה. זה לא לעניין. אני יודע מה אתה מנסה. זה לא מכבד אותי”.

ייאמר לזכותך שאתה לא רוצה לשקר, זה בסדר.

”אני אמרתי לך, מקצועית אענה לך עד מחר. חוץ ממקצועית זה לא שלי”.

שחקניות רמת השרון בסיום (שחר גרוס)

למה הן לא היו היום אבל? תראה, הן רשומות בהתאחדות. למה שמו לך סגל של כל כך קצת שחקניות אם הן רשומות בהתאחדות, למה הן לא היו היום בקבוצה? למה לא הייתה לך מחליפה אחת אפילו? ועוד שחקנית נפצעה.

”אמרתי לך. ההעברות לא הגיעו עדיין, היו חמש שחקניות ביציע. דרך אגב, גם באס”א תל אביב, היו רשומות עוד תשע בנות שלא היו במגרש, אבל משום מה שם לא שואלים שאלות”.

אס”א תל אביב עלו עם אחת עשרה שחקניות? ומחליפות?

”להן לא הייתה בעיה בהעברות. בהתאחדות היה רשום תשע מחליפות, איפה עוד שבע? הלכו לטייל? זה הכל עניין של נוחות”.

למה באתר של ההתאחדות ביום של המשחק, שמתם עוד שחקנית והיא לא שיחקה בכלל? היא הייתה פצועה.

”אני לא ממלא את הטפסים. אני רואה מה יש לי בעיניים ועם זה עליתי. ראיתי מה שיש לי ועם זה עליתי, ועם זה עשינו את המקסימום. במקום שתתייחס לאיך שבע בנות עמדו כמו לביאות, אתה מתייחס בהפוך על הפוך. תתעניין בעיקר”.

שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)

אריאל בקר רשומה בהרכב שלכם, אתה יודע את זה? רשום בהתאחדות לכדורגל, והיא ישבה פצועה.

”אני לא מתעסק בטפסים, אמרתי לך, אני לא מעלה את הטופס, אתה שואל אותי משהו שאני לא יודע. אני רואה את הסגל ומשחק איתו”.

היא הייתה צריכה להיות בהרכב?

”בהרכב היו לי רק הבנות האלו, כל מי שהייתה כשירה שיחקה”.

זאת אומרת שאריאל הייתה פצועה, אז למה היא הייתה כתובה באתר בהרכב?

”אני לא יודע. עוד פעם, לא הכנתי את הטופס. סיימתי את המשחק לפני חצי שעה, איפה אתה רואה את הטפסים האלה אני לא יודע. אין לי מושג”.

לפני המשחק ההתאחדות שמה את כל ההרכבים של כל הקבוצות, גם בגילאי ילדים.

”לא נכנסתי, אני לא הסתכלתי, אני מרוכז במשחק, בלנסות לעשות הכי טוב לקבוצה. בסדר?”.

אני מקווה שבאמת יהיה לך סגל בעתיד.

”אני מקווה, לא בעתיד, בעזרת השם כבר ביום חמישי הבא. תבדוק אותנו. תבוא למשחק הראשון שננצח”.

שיהיה בהצלחה.

”בהצלחה, להתראות”.

דן רוק, חבר מועצת העיר מסיעת באה בטוב, הגיב: “קבוצת הכדורגל מתנהלת באופן שערורייתי, תוך גרימת נזק חמור לתדמית העיר רמת השרון. החובות, חוסר הסדר והניהול המביך אינם יכולים להמשיך להיות חלק מהמציאות הספורטיבית שלנו. האנשים שמחזיקים בקבוצות פוגעים לא רק בספורט העירוני אלא גם במרחב הארצי כולו, ויוצרים תקדימים חמורים שלא נראו כמותם בעולם.

מועצת העיר קיבלה החלטה נכונה ואחראית לעצור את התמיכות הכספיות, והיא לא תסכים להעביר משאבים ציבוריים כל עוד זו ההתנהלות. כספי הציבור מיועדים לקידום ספורט ערכי, חינוכי ומקצועי – ולא לניהול כושל שפוגע באמון התושבים ובגאוות העיר. כמי שעמד בעבר בראש תחום הכדורגל בעיר וחשף את כל האי-סדרים, אני חש בושה עמוקה שזו הקבוצה שנושאת את שמה של רמת השרון”.