חיזוק להתקפה: יניב מזרחי חתם רשמית בעפולה

הפועל עפולה ממשיכה במאמציה לנסות להתחזק, כאשר רכש משמעותי מגיע לחוד ההתקפה: החלוץ, יניב מזרחי, חתם רשמית במועדון והצטרף היום (שישי) לקבוצה של דניאל אומנסקי.

מזרחי בן ה-30 הפך לאחד החלוצים הבולטים ביותר בליגה הלאומית בשנים האחרונות, כאשר בקיץ הוא עזב את הפועל רמת גן לאחר עונה וחצי בה כבש לא פחות מ-17 שערי ליגה, עד המעבר בקיץ האחרון למ.ס כפר קאסם.

אלא שעונש ההעברות מפיפ"א אותו מנסה הקבוצה מהמגזר לפתור ללא הצלחה עד כה, מוביל את מזרחי לעבור בעסקת השאלה שלא רואים כל יום: פחות מארבעה חודשים, עד חלון ההעברות של ינואר. עד אז, מקווים במועדון שהעניינים יסתדרו והוא יוכל להירשם במדי הקבוצה.

יניב מזרחי ומור בוסקילה חוגגים (ראובן שוורץ)

לאחר החתימה הרשמית במועדון, החלוץ בן ה-30 שחתם כאמור במועדון עד ינואר, אמר: “הפועל עפולה הוא מועדון חם ואיכותי, אתן את כל כולי למועדון בתקווה לעזור ולהשפיע בזמן שאני פה”.

קבוצה נוספת שממשיכה במסע החיזוק יוצא הדופן שלה בשבוע האחרון היא הפועל חדרה. לאחר החתמותיהם של שלומי אזולאי, נתנאל חגאני ואורי מגבו, ל-ONE נודע שהקבוצה של אסי אלימלך צפויה לרשום חיזוק נוסף, הפעם בעמדת הקשר האחורי.

סגאס תאמבי, צפוי לחתום היום במועדון ולחזק את הקישור האחורי של הקבוצה מהשרון. השחקן, שהעפיל עם מכבי הרצליה לפלייאוף העליון בעונה שעברה, לא כבש בעונה שעברה, אך עוד לפני כן הציג יכולת כיבוש נאה לעמדת קשר אחורי עם תשעה שערים בשנתיים במדי הפועל אום אל פאחם ומ.ס כפר קאסם.