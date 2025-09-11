יום חמישי, 18.12.2025 שעה 00:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

נתניה בליגת ווינר: האיחוד של אילת ועפולה יפורק

לאחר מאבק ממושך ובעקבות הדיון אמש, באילת ביקשו לקבל את העתירה של נתניה, וכתוצאה האיחוד בין הקבוצות יבוטל. היהלומים בליגת העל ללא דיון נוסף

|
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

הדרמה הגדולה של הקיץ בכדורסל הישראלי מגיעה לסיום: לאחר הדיון אמש (רביעי) בהפועל אילת ביקשו היום לקבל את העתירה של אליצור נתניה, וכתוצאה איחוד הקבוצה עם עפולה יבוטל ונתניה תשחק בליגת ווינר.

הסאגה הארוכה הגיעה לישיבת הנהלת איגוד הכדורסל, שם אישרו ברוב מינימלי את האיחוד של הפועל עפולה/אילת, אך אמש קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי נתניה תהיה בליגת הראשונה עד להחלטת בין הדין העליון של הכדורסל.

למרות זאת, נראה כי באילת נכנעו ובכך שמו סוף למאבק בין הצדדים: האיחוד בין עפולה לאילת מבוטל, וכאמור היהלומים יהיו אלה שישחקו בליגת ווינר בעונת 2025/26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */