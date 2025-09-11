מסתבכת: צ’לסי עלולה להיענש בהפחתת נקודות

צ'לסי עומדת בפני סנקציות ספורטיביות משמעותיות - כולל אפשרות להפחתת נקודות - לאחר שהואשמה ב-74 הפרות של תקנות התאחדות הכדורגל האנגלית (ה-FA) הנוגעות לעבודה עם סוכנים ולהשקעות צד שלישי בשחקנים. ההפרות, על פי הודעת ה-FA, התרחשו בעיקר בין עונות 2010/11 ל-2015/16, בתקופה שקדמה לבעלות הנוכחית של המועדון, תחת רומן אברמוביץ’.

על פי הודעת ה-FA, ההאשמות כוללות הפרות של תקנות J1 ו-C2 הנוגעות לסוכנים, תקנות A2 ו-A3 על עבודה עם מתווכים, ותקנות A1 ו-B3 הנוגעות להשקעות צד שלישי בשחקנים. החקירה כוללת פעולות שהתבצעו לאורך תקופה של 13 שנה - משנת 2009 ועד 2022. על פי הדיווח ב’דיילי מייל’, העונשים האפשריים במקרה זה כוללים גם איסור העברות, אך לא מן הנמנע כי יוטל עונש של הפחתת נקודות על הקבוצה.

בעלי המועדון הנוכחיים, שהשלימו את רכישת צ'לסי במאי 2022, גילו את הליקויים האפשריים במהלך תהליך בדיקת הנאותות שבוצע לקראת העסקה. מיד לאחר השלמת הרכישה, דווחו החשדות ל-FA וליתר הרגולטורים הרלוונטיים, כאשר כל ההפרות לכאורה התרחשו בתקופת הבעלות הקודמת. צ'לסי טוענת כי הפגינה שקיפות מלאה ושיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה - דבר שעשוי להקל בעונש.

שחקני צ'לסי בפעולה (רויטרס)

בהודעה שפרסם המועדון נכתב: “צ’לסי שמחה לאשר כי שיתוף הפעולה עם ה-FA בנוגע לממצאים שדווחו על-ידי המועדון מתקרב לסיומו. קבוצת הבעלות הנוכחית רכשה את המועדון ב-30 במאי 2022, ובמהלך בדיקות מקיפות התגלו דיווחים כלכליים חסרים וחשדות להפרות של כללי ה-FA. מיד עם השלמת הרכישה, דווחו הממצאים לכל הגופים הרלוונטיים. המועדון הפגין שקיפות חסרת תקדים, כולל מתן גישה מלאה לקבצים ולנתונים היסטוריים. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם ה-FA כדי לסיים את התהליך בהקדם האפשרי”.

בצ'לסי ביקשו להדגיש כי הם מוקירים תודה להתאחדות על שיתוף הפעולה במסגרת מקרה מורכב שמרכזו אירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור. לפי גורמים בסביבת ה-FA, לאור שיתוף הפעולה המלא מצד המועדון והעובדה שמדובר בהפרות מן העבר, ייתכן שהעונש הסופי יהיה קנס בלבד, אך האפשרות לעונשים ספורטיביים נותרת על השולחן.

למועדון יש זמן עד 19 בספטמבר 2025 כדי להשיב להאשמות. במקביל, חקירה נפרדת מצד הנהלת הפרמייר ליג עודנה נמשכת.