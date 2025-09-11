בנתניה בטוחים שישחקו בליגת העל, אלברט נבחן

באליצור נתניה קיבלו בשביעות רצון גדולה את החלטת בית המשפט המחוזי, שהקבוצה תישאר ותשחק בליגת העל ובקבוצה בטוחים כי בית הדין העליון לא ישנה את ההחלטה. "לנו ברור עכשיו שהספורט ניצח את הפוליטיקה ואנחנו נשחק בליגת העל וכך אנחנו נערכים ", אמרו בקבוצה.

בנתניה יתארחו מחר (שישי, 14:00 כפר בלום) אצל הפועל גליל עליון במסגרת המחזור השני בגביע ווינר סל למשחק הבכורה הרשמי שלה העונה .

מי שנבחן כעת בקבוצה הוא בריילי אלברט, המתאזרח, השייך למכבי תל אביב ומועמד לעבור לנתניה בהשאלה. הסווינגמן (24, 1.96) זכה פעמיים במדליית זהב במשחקי המכביה עם נבחרת ארצות הברית ושיחק בשנתיים האחרונות באוניברסיטת לויולה ניו אורלינס.