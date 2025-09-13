"הבאת הידאלגו? הצלחנו לנצל סיטואציה נדירה"

אחרי שהצליחה להנחית כאן את אדסון ולנסיה בעונת 2023/24, מהזרים היותר איכותיים שהגיעו לליגת הכדורעף הישראלית, מכבי תל אביב שמה את ידה אולי על הזר הכי נוצץ שהיה כאן, בוודאי בשורותיה – סלבדור הידאלגו הקובני (39, 1.95 ס”מ), מהשחקנים הבכירים ביותר באירופה בעשור האחרון.

הדאבליסטית מהדר יוסף ומי ששולטת בענף ביד רמה בשנים האחרונות (4 דאבלים בחמש העונות האחרונות) הצליחה לצרף לשורותיה שם מסקרן ביותר, כזה שנכוותה ממנו (על המגרש) רק לפני שנתיים, אז הגיעה לגמר גביע האתגר האירופי והפסידה לרכש הטרי שלה שכיכב אז במדי אולימפיאקוס החזקה והוביל אותה לניצחונות בשני המפגשים.

כעת, ולקראת העונה שבפתח, אסף ליבר, יו”ר הצהובים מתל אביב והאיש החזק במועדון, סיפר ל-ONE ושיתף כיצד הצליח להנחית זר בסדר גודל כזה בליגה הישראלית, המצב הביטחוני, כולל גם על הסגל שנבנה והשאיפות באירופה ללא ביתיות, כשמכבי היא היחידה בענף שנרשמה למפעל אירופי העונה.

סלבדור הידאלגו (IMAGO)

איך קרה החיבור שלכם עם הידאלגו, כיצד שחקן בסדר גודל שכזה מגיע לישראל?

“הידאלגו הוא שחקן שאנחנו מכירים כבר שנים מההופעות שלו בקבוצות הבכירות שהיה בהן בפולין, טורקיה ויוון, כשכמובן אנחנו חווינו אותו מהצד השני של הרשת כיריב בגמר האירופי נגד אולימפיאקוס. זה שחקן ברמה של ליגת האלופות ואלה לא השחקנים שנמצאים על הרדאר שלנו בדרך כלל”.

“עם השנים נוצרו קשרי אמון וחברות עם סוכנים רבים ברחבי העולם, חלקם מייצגים שחקני על שבעבר שמם לא היה עולה בהקשר שלנו. העונה בה הגענו לגמר קידמה אותנו באירופה, יחד עם השם הטוב של המועדון ברמה הניהולית והארגונית, שמזמינה שחקנים להגיע לפה”.

סלבדור הידאלגו (IMAGO)

“אני שמח שהצלחנו לנצל סיטואציה נדירה בה סלבדור - שלא המשיך בטורקיה מסיבות שאינן מקצועיות - הוצע לנו וכמובן שעשינו כל מאמץ כדי להגיע לסיכום ולהגעה שלו אלינו”.

איך בונים קבוצה כזאת בתוך מציאות של מלחמה? כמה זה קשה?

“אנחנו פותחים שנה שנייה שאנחנו בונים את הקבוצה מתוך מציאות של מלחמה. אני יכול להגיד שלא פשוט להביא לכאן שחקנים בכלל, ובוודאי לא שחקנים ברמה הגבוהה שאנחנו מחפשים לשדרג את המועדון ולעשות את הקפיצה המקצועית משנה לשנה”.

“שחקנים שהיו כאן בשנתיים האחרונות מספרים דברים טובים על הארגון והמעטפת שהמועדון נותן לשחקנים ולמשפחות שלהם וזה עושה לנו שירות טוב כשאנחנו מחפשים שחקנים חדשים. הרצון שלנו להצליח ולהמשיך לעוד תארים ולעוד שיאים מניע אותנו לבנות קבוצה שתוכל להתחרות על התארים ולתת הרבה גאווה ושמחה לאוהדים שלנו”.

סלבדור הידאלגו (IMAGO)

איך הידאלגו הגיב למצב הביטחוני, האם הנושא הזה עלה טרם הגעתו?

“השחקן היה מודע מהרגע הראשון למצב כאן של המלחמה, אבל לא ממש ייחס לזה חשיבות. הוא מרגיש כאן בטוח ושמע מאנשים עוד לפני שנחת בישראל שהמצב כאן רחוק מהתיאור בכלי התקשורת בחו"ל”.

לאור הקבוצה שנבנתה ובפרט הבאתו של הידאלגו - מה השאיפות לעונה הקרובה?

“במכבי תל אביב התשובה היא ברורה: כמו בכל עונה השאיפה היא לשמור את האליפות והגביע, בהם זכינו בשלוש השנים האחרונות. זאת השאיפה תמיד וכך גם השנה - תמיד רעבים לעוד”.

סלבדור הידאלגו (IMAGO)

מה לגבי השאיפות שלכם העונה באירופה? מזכיר שאי אפשר לארח כאן.

לגבי אירופה זאת הייתה החלטה לא פשוטה האם להירשם למפעל אירופי כשאנחנו לא יכולים לארח משחקים בישראל. עם זאת החלטנו לקחת את האתגר הזה, תרתי משמע, ואנחנו הקבוצה היחידה בענף הכדורעף - גברים ונשים - שתשחק השנה באירופה”.

“עם ביתיות והקהל של מכבי אצלנו בהדר יוסף אני מאמין שהקבוצה הזו יכולה ללכת רחוק מאוד, אבל שוב כרגע זה לא קורה. בכל אופן, אני מקווה שהמשחקים יחזרו לארץ במהרה, ובמידה וניאלץ לשחק ללא הביתיות זה כמובן יהיה קשה יותר, אך אני מקווה שנתגבר על זה ונצליח להגיע להישגים גם באירופה”.

אסף ליבר (איציק בלניצקי)

לאור ההחתמה הזו, האם אתה חושב שבינתם קבוצה רמה מעל הליגה?

”אנחנו בונים קבוצה טובה, אבל גם הליגה מתחזקת. מטה אשר שכל שנה משקיעים הרבה, החליטו הקיץ להשקיע הרבה יותר והחתימו שלושה שחקני הרכב שלנו מהעונה שעברה. אנחנו מכבדים את כולם ונבוא לעבוד קשה במטרה לנצח כל משחק ולהגיע הכי רחוק שניתן באירופה”.