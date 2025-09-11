יום חמישי, 11.09.2025 שעה 14:53
ספורט אחר  >> כדוריד

יואב לומברוזו וקבוצתו נוצחו בליגת האלופות

מרכז נבחרת ישראל הצטיין בהפסד 33:30 של דינמו בוקרשט בפתיחת המפעל הבכיר באירופה. שמיר ודיין נבחרו להרכב המחזור בגרמניה. וגם: גמר גביע ווינר

|
לומברוזו במדי נבחרת ישראל (איגוד הכדוריד)
לומברוזו במדי נבחרת ישראל (איגוד הכדוריד)

מרכז נבחרת ישראל, יואב לומברוזו, פתח אמש את קמפיין ליגת האלופות בכדוריד, בעונתו השנייה במפעל היוקרתי עם דינמו בוקרשט. לומברוזו סיפק משחק טוב עם 4 שערים ו-4 אסיסטים, אבל האלופה מרומניה נוצחה 33:30 מול ספורטינג ליסבון מפורטוגל.

כמו כן, השוער יהב שמיר והמרכז יונתן דיין נבחרו בצוותא לשביעיית מצטייני המחזור השני בבונדסליגה השנייה הגרמנית. דיין קבע בסוף השבוע שיא קריירה ב-8 עונותיו בגרמניה, כאשר כבש 11 שערים בניצחונה של באלינגן. שמיר, מצידו, סיפק 16 עצירות ב-41 אחוזים, בניצחונה של הוטנברג, שגם מוליכה את הטבלה. בנוסף, אחת העצירות של שמיר נבחרה במקום הראשון בהיילייט של הליגה.

בנושא אחר, גמר גביע ווינר-שופטים ע"ש מויזס רש ייערך מחר (שישי) בנחלת יהודה (15:00): האלופה הפועל ראשון לציון תארח את סגניתה א.ס רמת השרון, במפגש ראשון מאז גמר פלייאוף האליפות בעונה שעברה, כאשר על הקווים מפגש האחים בין המאמנים לבית משפחת מימון - עומרי שהצטרף בקיץ ומדריך את הפועל ראשל”צ מול עידן שממשיך לעונתו הרביעית ברמת השרון.

נדב חביב מהפועל ראשון לציון מול מאטה וולארביץ מרמת השרון בגמר פליאוף האליפות בעונה שעברה (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)נדב חביב מהפועל ראשון לציון מול מאטה וולארביץ מרמת השרון בגמר פליאוף האליפות בעונה שעברה (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

רמת השרון תרשום הופעה שלישית ברציפות בגמר מפעל ההכנה לליגת ווינר (תיפתח ב-19 בחודש). הפועל ראשל"צ (שחוזרת לגמר המפעל לראשונה מזה יותר מעשור) ניצחה בדרך לגמר את נס ציונה, הפועל קרית אונו והפועל אשדוד, מחזיקת גביע המדינה (ומחזיקת גביע ווינר-שופטים היוצאת). לעומתה, רמת השרון ניצחה את בני הרצליה, עירוני רחובות ואת מכבי ת"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */