"הייתי בסוג של לינץ', קיבלתי מכה בראש עם חתך"

השופט ניב ארד לא חשב שכך יסתיים המשחק שבו הפועל כפ"ס ניצחה 0:1 את בני יהודה. עשרות אוהדי הקבוצה משכונת התקווה המתינו בסיום ליד רכבו של מי ששימש כשופט הרביעי, “קיללו, ירקו וזרקו כוסות" לדבריו, והוא אף סיפר שגילה לאחר מכן חתך בראש עקב האירועים. המועדון נענש על כך בקנס של 30 אלף שקלים והיום (חמישי) ארד התארח בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר”, ודיבר על הכל.

מה קרה בדיוק בסיום אותו משחק?

"זה התחיל מזה שהתארגנתי בערך 20-25 דקות לאחר סיום המשחק. יצאתי לאוטו וחיכו בערך 50 אוהדים של בני יהודה שנשארו לאחר המשחק כדי למחות כנגד השחקנים. הייתי השופט הרביעי במשחק, ולדעתי השופט הראשי ניהל את המשחק בצורה מצוינת, לא הייתה מחלוקת שיפוט או משהו. הרגשתי בטוח לצאת לכיוון האוטו כי היה מאבטח שהוצמד אליי ושוטרים שהיו שם".

מה קרה?

"כשיצאתי לאוטו נזרקו עליי כוסות קולה ובקבוקי שתייה, מים, גרעינים, מצתים".

איך הרגשת?

"הייתי בהלם. הרגשתי בסוג של לינץ', כולם הקיפו אותי וזרקו חפצים, ניסיתי לשמור על הפנים כדי לא להיפגע".

חששת לחיים שלך?

"היו שוטרים לידי, באותו רגע לא עברה תחושה שאני חושש לחיי, אבל תחושה של 'איך אני יוצא מכאן'? זה 15 מטר שהרגישו לי כמו הרבה זמן. כל כך הופתעתי, כי הקללות היו נגד ההנהלה, וברגע שזה הגיע אליי זה הפתיע אותי. קיבלתי מכה בראש עם חתך, מכה בעין שהתנפחה לי ובקושי הצלחתי לראות. האנדרנלין הציף את הגוף וגם לי לא להרגיש את המכות".

"חשוב לי להעביר מסר קטן לסיום לכל אוהדי הכדורגל. המדינה שלנו מדממת מספיק ממלחמות ובכבישים, אז בבקשה מכם, תפסיקו את האלימות במגרשים, בין אם זה נגד שופט או נגד קבוצה. היום זה אני ומחר זה יכול להיות הבן שלך שחוזר הביתה מדמם או שלא חוזר בכלל".