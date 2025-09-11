עיריית ירושלים מימנה תחרויות בעיר במיליונים

כמה כספים עיריית ירושלים שילמה לאיגודים שקיימו תחרויות ספורט גדולות בבירת ישראל? בדיקה מגלה כי בעיר שילמו מיליוני שקלים, רק השנה, על אירוח אירועי ספורט שונים של הענפים המובילים - כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE, בחסות ‘ישראייר’.

התנועה לחופש המידע פנתה לעיריית ירושלים וביקשה לדעת כמה כספים היא העבירה לאיגודים בגין אירוח תחרויות גדולות שנערכות בשטחה בשנת 2025 - והתברר כי מדובר במיליוני שקלים שהעירייה מוציאה לטובת קיום האירועים הללו, במהלך שהוא מבורך ולטובת הספורט הישראלי.

לאחרונה חלק מאיגודי הספורט החליטו להעביר את אליפויות ישראל מאזור גוש דן לירושלים ואף לקיים תחרויות בין-לאומיות בעיר. ייתכן כי זה נעשה בזכות התמיכה של הירושלמים. ככל הידוע, אף עירייה ברחבי הארץ לא תומכת באירועי ספורט בהיקפים הללו, כך שתחרויות ספורט נוצצות מגיעות לבירת ישראל בסיוע העירייה שמוכנה לממן זאת.

כך לדוגמה, לטובת הפקת גראנד סלאם ירושלים באתלטיקה העירייה העמידה תקציב של 2,500,000 ש”ח ששולם ביום 7 באפריל לאיגוד האתלטיקה. זה היה אירוע הספורט הבינלאומי היחיד שנערך בישראל בימי המלחמה והוא התקיים באצטדיון גבעת רם שנבנה בשנים האחרונות בעיר. בנוסף, גם אליפויות ישראל באתלטיקה הגיעו השנה לאצטדיון הזה והעירייה תקצבה את הפקת אליפויות ישראל באתלטיקה בסכום של 162,000 ש”ח, כספים שטרם שולמו לאיגוד אגב.

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)

בעיר מתגאים באירוח אליפויות ישראל. בירושלים אוהבים אירועי ספורט ותומכים בהם, דבר שהוא נפלא עבור הספורט הישראלי, אבל מסתבר שבעירייה הוציאו הון על חלקן. איגוד ההתעמלות צפוי לקבל על הפקת שבוע אליפויות ישראל בעיר סכום של 1,500,000 ש”ח. גם איגוד טניס השולחן קיבל ב-30 ביוני מענק של 800,000 ש”ח מהעירייה לטובת הפקת אליפות ישראל.

באותו היום בדיוק, גם איגוד הטאקוונדו קיבל לחשבון הבנק 70,000 ש”ח על הפקת אליפות ישראל לנאין בעיהוער בעיר, סכום שנראה מעט יותר הגיוני בהתחשב ביתר ההוצאות. בנוסף, גם איגוד הטניס יקבל על הפקת אליפות ישראל שתתקיים בדצמבר 120,000 ש”ח. וייתכן שזה לא הכל, משום שהעירייה אירחה תחרויות נוספות בשטחה בשנים האחרונות.

תקציב עיריית ירושלים נע סביב 9 מיליארד שקלים והעירייה מקצה חלק קטן ממנו לטובת אירוח אירועים בינלאומיים, כולל בספורט, וכך היא מביאה לבירת ישראל תחרויות לאומיות ובינלאומיות. האיגודים מן הסתם שמחים מהתמיכה לה הם זוכים מעיריית ירושלים, שהיא מבורכת עבור הספורט הישראלי ומסייעת בקיום האירועים.

לצד זאת, אורי סולד, מנהל תחום מידע בתנועה לחופש המידע, אמר על כך: "מהמידע ניתן לראות כי העירייה הוציאה מיליוני שקלים מכספי תושביה על תחרויות אלה. לצערנו מידע זה לא מונגש לציבור באופן יזום ונדרש הליך לפי חוק חופש המידע כדי לקבלו. לתושבים יש זכות לדעת על מה העירייה מוציאה מיליונים מכספי הארנונה שלהם".

כידוע, לכל אירוע שותפים גורמים שונים במימון ובהפקה, ומן הסתם הפקה של אירועים מהסוג הזה עולה לא מעט כסף כך שהעירייה משתתפת גם היא במימון ההוצאות. יחד עם זאת, אין ספק כי זו האג׳נדה של ירושלים - לקדם ספורט ותרבות, להשקיע בתשתיות ספורט ולהביא אירועים לעיר - וזה בא לידי ביטוי גם בהשקעה.

מעיריית ירושלים נמסר: “בשנים האחרונות כמות אירועי הספורט שאותם מארחת העיר ירושלים עלתה בצורה משמעותית. הדבר נובע ממעמדה של עיר הבירה ירושלים כזירה לקיום תחרויות ספורט ארציות ובינלאומיות, ובזכות תמיכתה של עיריית ירושלים במגוון רחב של ענפי ספורט, הבאה לידי ביטוי בהשקעה משמעותית וחסרת תקדים בתשתיות ספורט ובאגודות ומועדוני ספורט בעיר. זאת בהתאם למדיניות ראש העיר ירושלים, משה ליאון, להפוך את ירושלים לבירת הספורט של ישראל, בהיותה עיר הבירה, ותוך השקעת תקציבי ענק בשדרוג מתקני הספורט המובילים בעיר, בין היתר – אצטדיון טדי, היכל הפיס ארנה, מרכז הטניס (12 מגרשים ועוד 4 מקורים) ואצטדיון האתלטיקה הטוב ביותר בארץ שבגבעת רם.”

“מהלכים אלה מעודדים קיום של אליפויות לאומיות ובינלאומיות רבות בעיר הבירה, בסטנדרט הגבוה בארץ ובעולם, ועל כך יעידו מאות אלפי הספורטאים והאוהדים בתחרויות ובאירועים השונים. ממרתון ירושלים השנתי, הגרנד סלאם ואליפויות השחמט”.

“השקעה זו מביאה עדנה לכולם. לתושבי ירושלים, בעלי העסקים הירושלמים וכמובן הספורטאים ואגודות ואיגודי הספורט השונים, ועל כך אנו גאים עד מאוד”.