חיזוק להגנה: קוואן דה פאולה חתם בהפועל עכו

מתחזקת. כפי שפורסם ב-ONE, הפועל עכו הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו של הבלם הברזילאי קוואן דה פאולה באמצעות סוכנו ירון ברנס. קוואן, בן 25, מתנשא לגובה של 1.90 מ' ובעל ניסיון משמעותי. בעונה החולפת שיחק בליגה האזרית במדי טוראן תובה.

קוואן דה פאולה אמר לאחר החתימה הבוקר במשרדי הקבוצה: “אני מתרגש ושמח להגיע לישראל ולמועדון, מחכה כבר להשתלב בקבוצה, במטרות ובהישגים”.

צחי נקש, נשיא המועדון: “אנחנו ממשיכים בבניית קבוצה חזקה, רעבה ומחויבת. קוואן הוא שחקן שאנחנו מאמינים בו, ביכולות המקצועיות שלו וגם באופי שהוא מביא עמו. אנחנו שמחים שהוא בחר להצטרף אלינו ומאחלים לו הצלחה רבה במשחקים הבאים”.

הפועל עכו (שחר גרוס)

שמוליק אמירה, מנכ"ל המועדון: “אני שמח על הצטרפותו של קוואן. מדובר בשחקן שמביא איתו איכויות שאנחנו זקוקים להן על הדשא, ואני בטוח שהוא יחזק אותנו משמעותית בחלק האחורי של הקבוצה”.