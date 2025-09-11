יום חמישי, 11.09.2025 שעה 22:43
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

חיזוק להגנה: קוואן דה פאולה חתם בהפועל עכו

הבלם הברזילאי בן ה-25 מצטרף לקבוצה מהליגה הלאומית באמצעות סוכנו ירון ברנס. שמוליק אמירה: "אני בטוח שהוא יחזק אותנו משמעותית בחלק האחורי"

|
קוואן דה פאולה עם סוכנו ירון ברנס (פרטי)
קוואן דה פאולה עם סוכנו ירון ברנס (פרטי)

מתחזקת. כפי שפורסם ב-ONE, הפועל עכו הודיעה הבוקר (חמישי) על החתמתו של הבלם הברזילאי קוואן דה פאולה באמצעות סוכנו ירון ברנס. קוואן, בן 25, מתנשא לגובה של 1.90 מ' ובעל ניסיון משמעותי. בעונה החולפת שיחק בליגה האזרית במדי טוראן תובה.

קוואן דה פאולה אמר לאחר החתימה הבוקר במשרדי הקבוצה: “אני מתרגש ושמח להגיע לישראל ולמועדון, מחכה כבר להשתלב בקבוצה, במטרות ובהישגים”.

צחי נקש, נשיא המועדון: “אנחנו ממשיכים בבניית קבוצה חזקה, רעבה ומחויבת. קוואן הוא שחקן שאנחנו מאמינים בו, ביכולות המקצועיות שלו וגם באופי שהוא מביא עמו. אנחנו שמחים שהוא בחר להצטרף אלינו ומאחלים לו הצלחה רבה במשחקים הבאים”.

הפועל עכו (שחר גרוס)הפועל עכו (שחר גרוס)

שמוליק אמירה, מנכ"ל המועדון: “אני שמח על הצטרפותו של קוואן. מדובר בשחקן שמביא איתו איכויות שאנחנו זקוקים להן על הדשא, ואני בטוח שהוא יחזק אותנו משמעותית בחלק האחורי של הקבוצה”.

