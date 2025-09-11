יום חמישי, 18.12.2025 שעה 02:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

אלמיהו, רדה ובורה חתמו בעירוני בית דגן

החלוץ, המגן השמאלי והקשר חוברים לסגל של איציק שלום. הראשון שיחק במכבי יבנה בעברו, רדה בהפועל ראשל"צ ובורה ניסה את מזלו בליגת המשנה בליטא

ציון אלמיהו, איתי רדה ומרק בורה (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן) (באדיבות המועדון)
ציון אלמיהו, איתי רדה ומרק בורה (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן) (באדיבות המועדון)

רגע לפני שעירוני בית דגן יוצאת הערב (חמישי) למשחק ליגה ראשון לעונת 2025/26 במסגרת ליגה ב' דרום א', שם תפגוש קבוצתו של איציק שלום את העולה החדשה, א.ס לזרוס חולון (טוטו חולון, 18:45), המועדון מודיע על הצטרפותם של שלושה שחקנים. שלושתם הצטרפו הודות לבר כץ סוכן השחקנים שהצטרף גם הוא למחלקת הסקאוטינג של המועדון.

ציון אלמיהו, חלוץ בן 24, מגיע לבית דגן ממכבי שעריים, ששיחקה בעונה החולפת בליגה א' דרום. כבש חמישה שערים בעונה החולפת. עונת 2021/22 הייתה הראשונה שלו בבוגרים, במדי מכבי יבנה, אז התכבד בצמד שערים. בעונת 2023/24 היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד.

איתי רדה, מגן שמאלי בן 23, מצטרף לקבוצה של איציק שלום לאחר שבעונה שעברה היה ללא קבוצה. עונת 2023/24 הייתה עונתו האחרונה בכדורגל, אז היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד. בין השנים 2020 ל-2022 שיחק במדי הפועל ראשון לציון (נוער ובוגרים). בעונת 2022/23 היה לשחקן מ.כ ירמיהו חולון.

ציון אלמיהו (יונתן גינזבורג)ציון אלמיהו (יונתן גינזבורג)

מרק בורה, קשר אחורי בן 22, מגיע לבית דגן מליטא, שם שיחק במדי נפטונאס קלייפדה מהליגה השנייה. בעונתו האחרונה בישראל, 2023/24, היה לשחקן שמשון כפר קאסם. סיים גיל נוער בבני יהודה, עלה לבוגרים לצמד משחקים והמשיך את עונת 2022/23 בשמשון פזטל תל אביב.

שי בוזנח ואיתי רדה (יונתן גינזבורג)שי בוזנח ואיתי רדה (יונתן גינזבורג)

ציון אלמיהו אמר לאחר חתימתו: “אני שמח להצטרף למשפחת עירוני בית דגן. מדובר במועדון עם שאיפות, וצוות מקצועי איכותי. אני מאמין שנעשה עונה מצוינת יחד ונשיג את כל המטרות שלנו”.

איתי רדה אמר לאחר חתימתו: “חיפשתי מועדון חם וביתי וצוות מקצועי שמאמין בשחקנים שלו. אחרי שיחות עם ההנהלה והצוות המקצועי , הבנתי שזה המקום הנכון בשבילי. עירוני בית דגן היא קבוצה עם שאיפות גדולות, ואני מגיע עם המון רצון להיות חלק מהדרך הזו, לתת את כל כולי ולעזור לקבוצה לעמוד בכל המטרות שלה”.

איציק שלום (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן)איציק שלום (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן)

מרק בורה אמר לאחר חתימתו: “מהשיחה הראשונה עם הצוות הרגשתי שזה המקום הנכון בשבילי. האמביציות של המועדון מתחברות בדיוק לשאיפות שלי, ואני מגיע עם המון רצון, אנרגיות ותשוקה לתת הכול על המגרש. אני בטוח שיחד נעשה עונה גדולה ומוצלחת”.

עירוני בית דגן (יונתן גינזבורג)עירוני בית דגן (יונתן גינזבורג)
