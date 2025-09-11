אלמיהו, רדה ובורה חתמו בעירוני בית דגן

רגע לפני שעירוני בית דגן יוצאת הערב (חמישי) למשחק ליגה ראשון לעונת 2025/26 במסגרת ליגה ב' דרום א', שם תפגוש קבוצתו של איציק שלום את העולה החדשה, א.ס לזרוס חולון (טוטו חולון, 18:45), המועדון מודיע על הצטרפותם של שלושה שחקנים. שלושתם הצטרפו הודות לבר כץ סוכן השחקנים שהצטרף גם הוא למחלקת הסקאוטינג של המועדון.

ציון אלמיהו, חלוץ בן 24, מגיע לבית דגן ממכבי שעריים, ששיחקה בעונה החולפת בליגה א' דרום. כבש חמישה שערים בעונה החולפת. עונת 2021/22 הייתה הראשונה שלו בבוגרים, במדי מכבי יבנה, אז התכבד בצמד שערים. בעונת 2023/24 היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד.

איתי רדה, מגן שמאלי בן 23, מצטרף לקבוצה של איציק שלום לאחר שבעונה שעברה היה ללא קבוצה. עונת 2023/24 הייתה עונתו האחרונה בכדורגל, אז היה לשחקנה של הפועל 'בני רגב' לוד. בין השנים 2020 ל-2022 שיחק במדי הפועל ראשון לציון (נוער ובוגרים). בעונת 2022/23 היה לשחקן מ.כ ירמיהו חולון.

ציון אלמיהו (יונתן גינזבורג)

מרק בורה, קשר אחורי בן 22, מגיע לבית דגן מליטא, שם שיחק במדי נפטונאס קלייפדה מהליגה השנייה. בעונתו האחרונה בישראל, 2023/24, היה לשחקן שמשון כפר קאסם. סיים גיל נוער בבני יהודה, עלה לבוגרים לצמד משחקים והמשיך את עונת 2022/23 בשמשון פזטל תל אביב.

שי בוזנח ואיתי רדה (יונתן גינזבורג)

ציון אלמיהו אמר לאחר חתימתו: “אני שמח להצטרף למשפחת עירוני בית דגן. מדובר במועדון עם שאיפות, וצוות מקצועי איכותי. אני מאמין שנעשה עונה מצוינת יחד ונשיג את כל המטרות שלנו”.

איתי רדה אמר לאחר חתימתו: “חיפשתי מועדון חם וביתי וצוות מקצועי שמאמין בשחקנים שלו. אחרי שיחות עם ההנהלה והצוות המקצועי , הבנתי שזה המקום הנכון בשבילי. עירוני בית דגן היא קבוצה עם שאיפות גדולות, ואני מגיע עם המון רצון להיות חלק מהדרך הזו, לתת את כל כולי ולעזור לקבוצה לעמוד בכל המטרות שלה”.

איציק שלום (באדיבות המדיה של עירוני בית דגן)

מרק בורה אמר לאחר חתימתו: “מהשיחה הראשונה עם הצוות הרגשתי שזה המקום הנכון בשבילי. האמביציות של המועדון מתחברות בדיוק לשאיפות שלי, ואני מגיע עם המון רצון, אנרגיות ותשוקה לתת הכול על המגרש. אני בטוח שיחד נעשה עונה גדולה ומוצלחת”.