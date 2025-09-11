הגנה חזקה: צ'אבי אלונסו שובר שיאים במדריד

ריאל מדריד ספגה שער אחד בסך שלושת משחקי הליגה שלה עד כה. מעבר לסטטיסטיקה הממחישה יותר בנוגע לביצועי ההגנה של קבוצתו של צ'אבי אלונסו, הסטטיסטיקה תומכת במאמץ הקולקטיבי של הקבוצה. ההגנה של מדריד ספגה רק 17 בעיטות מהיריבות במשחקים נגד אוססונה (שתיים), אוביידו (שש) ומיורקה (תשע).

למרות התזמון המוקדם, המספרים האלה הם הטובים ביותר שרשמה ריאל מדריד מאז עונת 2008-09, זהו המספר הנמוך ביותר של הבלאנקוס מאז שהתחילו למדוד. לשם השוואה, בעונה שעברה, תחת קרלו אנצ'לוטי, ריאל מדריד ספגה סך של 27 בעיטות, לעומת 40 בעונת 2023/24, למרות שזכו בחמישה מתוך שישה תארים, כולל ליגת האלופות ולה ליגה.

כדי למצוא שיאים דומים, אם כי נחותים, צריך לחזור לעונת 2010/11, עונתו הראשונה של ז'וזה מוריניו כמאמן ריאל מדריד. הקבוצה בלטה אז בזכות איתנותה (33 שערים ספגו בלה ליגה), אך מעל הכל בזכות ההתקפה שלה בראשות כריסטיאנו רונאלדו.

צ'אבי אלונסו על הקווים (IMAGO)

כדי לשים את נתוני העונה הזו בהקשר, 17 הזריקות הללו הן שיפור משמעותי לעומת 26 מ-2016/17, עונתו השנייה של זידאן בתפקיד ועונה נוספת עם חמישה מתוך שישה תארים, כולל לה ליגה וליגת האלופות. בעונת 2021/22, תחת אנצ'לוטי, הקבוצה ספגה 31 זריקות בשלושת משחקי הלה ליגה הראשונים שלה, מה שלא מנע ממנה לזכות בתואר המקומי, כמו גם בגביע אירופה ה-14.

סגנון המשחק החדש של מדריד, עם לחץ גבוה והגנה גבוהה, שינה באופן משמעותי את סגנון המשחק של הקבוצה, שהוא רחוק מאוד מקו ההגנה הנמוך באופן יחסי שבהן השתמשו לעתים קרובות בתקופתו של קרלו אנצ'לוטי.

עבודתו של טשואמני וההגנה החדשה של ריאל מדריד (עם שלושה פרצופים חדשים בהשוואה לעונה הקודמת) נותנות לקורטואה חיים חדשים, ומאלצות אותו להתערב הרבה פחות מהרגיל בתקופתו במדריד. הבלגי ביצע רק חמש הצלות, כמו אובלאק, ורק רמירו (שתיים) הציל פחות, אם כי ספג ארבעה שערים, כמו הסלובני, לעומת שער אחד בלבד שספג הבלגי.

צ'אבי אלונסו מחלק הוראות (IMAGO)

המאזן הטוב ביותר נותר של ברצלונה בעונת 2008/09, שבה ספגה רק 12 בעיטות. חטאפה ספגה 14 בעונת 19/20, ברצלונה פעם נוספת, בעונת 14/15, ואתלטיקו מדריד 16 בעונת 16-17. מאחוריהם ריאל מדריד שהפכה את האיזון לאחד מסימני ההיכר שלה תחת צ'אבי אלונסו.