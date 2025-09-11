פודגוראנו או סילבה קאני יפתחו בהרכב של חיפה

חלוץ מכבי חיפה גיא מלמד שיישאר עד ינואר בסגל הקבוצה חזר לאימונים חלקיים. המאמן דייגו פלורס אמור להכריע לקראת סוף השבוע לגבי התלבטות אחת בחלק הקדמי בין סוף פודגוראנו שפתח במשחקים האחרונים לשחקן הרכש החדש מבית”ר ירושלים סילבה קאני.

בגזרת הקשר האחורי הזר, במועדון טוענים שיש שני מועמדים על השולחן ומתנהלים מגעים מולם, כאשר אחד מהם ינחת בסופו של תהליך בכרמל. הירוקים מודעים לצורך הגדול בלהביא קשר אחורי ברמה גבוהה שישדרג את הקישור, אבל כרגע לפחות יצטרכו להסתמך ולהישען על שחקני הקישור הקיימים, עלי מוחמד, איתן אזולאי, גוני נאור ועמית ארזי הצעיר.

בקבוצה מרוצים מאוד מקצב החלמתו של ליסב עיסאת שפרק את כתפו. פדראו ממשיך להתאושש מהפציעה ונראה שיחזור לאימונים מלאים תוך חודש וחצי עד חודשיים.