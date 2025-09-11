"אמבפה אמר לי שהוא 'פורטוגלי', היה מאוהב"

קיליאן אמבפה חווה את אחת התקופות המורכבות בחייו, ולא רק על כר הדשא. אמו, פאיזה למארי, העניקה ריאיון נרחב ל"לאקיפ" הצרפתי, ובו חשפה פרטים אישיים ומרגשים על הדרך שעשה בנה, על חוויות הילדות, על ההשפעות שהובילו אותו להפוך לאחד השחקנים הגדולים בעולם וגם על הקשיים שבצד התהילה.

בראיון היא סיפרה כי כבר כילד העריץ אמבפה את כריסטיאנו רונאלדו, עד כדי כך שטען בבית שהוא "פורטוגלי". "הוא היה הולך לחברים כדי לראות את נבחרת פורטוגל משחקת ותומך ברונאלדו. מבחינתו הוא היה חלק מהם, הוא היה מאוהב בכריסטיאנו", נזכרת האם. עוד לפני כן היה זה זינדין זידאן שהיווה השראה עבורו, והיא סיפרה כי כשהתבגר קצת יותר וראה אותו לראשונה, הוא התרגש עד דמעות.

פאיזה הדגישה עד כמה קשה להיות אמא לכוכב עולמי, שנמצא תחת אור הזרקורים כל הזמן. "כשאת רואה את הבן שלך שייך לכולם, לקהל שמעודד או שורק בוז, את מאבדת חלק ממנו. הוא הופך להיות רכוש של העולם, לא שלך. בכדורגל ברמות האלה אין באמת חיים פרטיים".

פאיזה למארי (רויטרס)

היא לא הסתירה את חששותיה מהמעמד. לדבריה, המושג "אייקון" מפחיד ומעורר בה עצב, משום שהוא מתאר תהילה חיצונית מבלי לקחת בחשבון את המחירים והלחצים שמגיעים איתה. "אני גאה יותר באדם שקיליאן הפך להיות מאשר בשחקן", אמרה, והוסיפה כי היא תמיד תגן עליו, בין אם במדי ריאל מדריד או בכל מקום אחר.

בנוגע להתערבותה בקריירה שלו, היא חשפה כי ההחלטה להישאר בפאריס סן ז’רמן ב-2022 הייתה בהשפעת המשפחה. "זו הייתה הפעם היחידה שביקשנו ממנו להישאר. היה המון לחץ, דיברו על פיטורי עובדים, על זכויות שידור, על המוניטין של המועדון והאליפות הצפויה. בסוף זה הסתדר, אבל ידענו שתגיע גם השעה לעזוב, הוא בזמנו אמר לי שהוא לא חוזר לשחק במועדון".

"ידענו שיגיע הזמן לעזוב". קיליאן אמבפה ופאיזה למארי, אמו (רויטרס)

החיים לצד כוכב ענק השפיעו גם עליה באופן אישי. היא הודתה כי עם פריצתו הגדולה במונאקו ועלייתו המטאורית לפ.ס.ז’, חוותה חרדה כה גדולה עד שעלתה 22 קילוגרמים. "הפחד והמתח ריסקו אותי. רק עם הזמן למדתי למצוא שלווה ולהתמודד עם העולם הזה", הודתה.

פאיזה התייחסה גם לסגנון התקשורתי של בנה. "לפעמים הוא נשמע יהיר, היו רגעים כאלה, אבל זה חלק מהיותו אנושי. הוא לא מחזיק בתואר בתקשורת או בניהול משברים. אנשים שוכחים שהוא בסך הכל בחור צעיר, שמותר לו להתעייף ולהגיד מה שהוא מרגיש".

בין הסיפורים האינטימיים שחשפה, עלה גם נושא הלימודים. לדבריה, קיליאן "רימה" את הוריו כשבחר במסלול בגרות קל כדי לעמוד בדרישתם לסיים תיכון. "הוא קרא המון ספרים בילדות, אבל כשהגיע למונאקו צחקו עליו בגלל זה והוא הפסיק לקרוא. כבר אז היה ברור לו שהוא יהפוך לכדורגלן".

"כילד קרא הרבה". אמבפה (IMAGO)

היא הודתה כי כבר לא מגיעה לאצטדיונים. "אני רואה את המשחקים בטלוויזיה. קשה להיות בין אוהדים שיכולים להשפיל או לשפוט אחרי טעות אחת. זה עולם אכזרי". היא גם נגעה ברגעים קשים יותר, כמו הפרסומים הכוזבים שגררו אותו לפרשיות שלא היה קשור אליהן, למשל בשבדיה: "אם הוא היה עושה משהו חמור, הייתי לוקחת אותו בעצמי למשטרה. ככה חינכתי את הילדים שלי", אמרה נחרצות.