יום שבת, 13.09.2025 שעה 01:38
אנדולו הודיעה: נארח את הפועל ומכבי במונטנגרו

הקבוצה הטורקית פרסמה שבעקבות המצב בישראל והיעדר האפשרות לפגוש את הישראליות במדינה שלה, המפגשים מול האדומים והצהובים כחולים יהיו בפודגוריצה

|
רומן סורקין ותומר גינת (חגי מיכאלי)
רומן סורקין ותומר גינת (חגי מיכאלי)

אנדולו אפס הטורקית הודיעה היום (רביעי) כי שני משחקי היורוליג העונה מול הקבוצות הישראליות, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, לא ייערכו באיסטנבול אלא בעיר פודגוריצה שבמונטנגרו.

בהודעה הרשמית נכתב כי בשל הנחיות רשויות הביטחון בטורקיה, הוחלט להעביר את המפגשים לחו”ל. מכבי תל אביב תפגוש את אנדולו אפס ביום שלישי, 30 בספטמבר, ואילו הפועל תל אביב תשחק מול הטורקים ביום שישי, 3 באוקטובר. שני המשחקים יתקיימו בפודגוריצה וייערכו בנוכחות קהל.

המהלך החריג מדגיש את המורכבות הביטחונית במשחקים של הישראליות מול יריבות מטורקיה, וייאפשר לצדדים להימנע מתקריות דיפלומטיות.

אנדולו אפס עדכנה כי אוהדיה שברשותם מנויים מתבקשים לשלוח בקשות לכרטיסים עד 22 בספטמבר, וכי מכירת כרטיסים לקהל הרחב תפורסם בהמשך.

/* LAST / NEXT ROUNDs */