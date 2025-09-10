"נייצג את המדינה על הצד הטוב ביותר שלנו"

אליפות העולם באתלטיקה תצא לדרך בסוף השבוע בטוקיו שביפן ובאירוע תשתתף גם הנבחרת הישראלית עם שמונה אתלטים ואתלטיות. היום (רביעי) הנציגים הישראלים נמצאים בשלבי ההכנות האחרונות לקראת האירוע המרכזי של העונה ובאיגוד הגדירו מטרות לקראת התחרות היוקרתית.

הסגל הישראלי מונה את סגן אלוף העולם המכהן במרתון מארו טפרי, סגן אלוף אירופה גשאו איילה ומי שסיים במקום הרביעי באליפות אירופה האחרונה איימרו עלמיה. אצל הנשים, זוכת מדליית הארד מאליפות אירופה לונה סלפטר תתחרה בריצת המרתון לצידה של מי שסיימה במקום הרביעי מאור טיורי.

בריצת 3,000 מכשולים תתחרה אדוה כהן. בנוסף, יופיעו לתחרות קופץ הגובה יונתן קפיטולניק והאצן בלסינג אפריפה שיתחרה על המסלול בריצת 200 מטר.

לונה סלפטר ומאור טיורי (פרטי)

עבור הישראלים, התחרויות יחלו ביום ראשון בריצת המרתון לנשים ובמוקדמות הקפיצה לגובה. ביום שני יוזנק המרתון לגברים. בנוסף, אפריפה יתחרה במוקדמות ה-200 מטר ביום שני.

לונה סלפטר אמרה: “ההכנה השנה הייתה טובה. מזג האוויר חם ולח וצריך להתרגל, אבל אני מרגישה מוכנה לכל סיטואציה שתגיע בריצה. אעשה כמיטב יכולתי בשביל לייצג את המדינה שלי על הצד הטוב ביותר ולגרום לכולם להיות גאים״.

מנהל המחלקה לריצות ארוכות, איתי מגידי, התייחס להכנות והציפיות: "אנחנו בתקופה לא פשוטה למדינת ישראל בכלל ולספורט הישראלי בפרט אנו גאים להוציא משלחת איכותית ומגוונת לאליפות העולם בטוקיו. זו משלחת ספורטאים שהושקעה בהכנתם הרבה מחשבה, משאבים ותקציבים. אנחנו מאמינים שהם באים להתמודד על מיקומים טובים מדירוגם קדם התחרות. מדובר באירוע המשלב מזג אוויר מאתגר והפרש שעות למדינת השמש העולה”.

מגידי הוסיף: “בחודש האחרון נבחרת המרתון התאמנה באיטליה ותגיע מוכנה, בתקווה לשחזר איכות כפי שהתבטאה באליפות הקודמת, בבודפשט 2023, אז סיים מארו טפרי במקום השני ולונה סלפטר סיימה רביעית. מבחינת המסלול, אדוה כהן שלנו חוזרת לאירוע הגלובלי ולאחר שהוכיחה את עצמה בשני גמרים באליפות אירופה, ותנסה להוכיח את עצמה גם באליפות העולם על אף שזו משימה לא פשוטה כלל".

מארו טפרי ולונה סלפטר (פרטי)

המנהל המקצועי והמתאם האולימפי, רוגל נחום, הוסיף על אפריפה וקפיטולניק: “בלסינג עשה השנה שינוי בצוות המקצועי שלו ובסביבת האימון שלו והצטרף לנבחרת הספרינט של הולנד. גם את ההכנות האחרונות שלו לאליפות הוא עושה במחנה אימון מסכם עם נבחרת הולנד ביפן, ולאחריו בלסינג יצטרף למשלחת הישראלית ישירות בטוקיו. ישנה ציפייה שיעפיל הפעם מהמוקדמות לשלב חצי הגמר”.

כמו כן, הוסיף: ״ההכנות של יונתן לעונת הקיץ נעשו ברובן בישראל, בשילוב מחנות אימון במקומות שונים באירופה. קפיטולניק שיפר העונה את שיאו האישי והעמיד אותו על 2.31 מטר. באליפות עולם באורגן, הוא עלה לגמר וסיים במקום ה-11. גם הפעם הציפייה היא בראש ובראשונה עלייה לגמר אליפות העולם ומשם הכל כבר אפשרי עבורו".

יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל, עמי ברן, ציין: ״הגיע הרגע לו חיכו האתלטים והאתלטיות הבכירים ביותר שלנו כל העונה. כל מה שעברו בשנה הזאת מתנקז לרגע הזה ואנחנו סמוכים ובטוחים שהם יעלו להתחרות, כל אחד במקצוע שלהם, ויעשו את הטוב ביותר שהם יכולים. לייצג את מדינת ישראל כספורטאים או כאיגוד זה תמיד כבוד גדול ובייחוד בימים אלו. אני עוקב מקרוב אחרי ההכנות של כל אחד ואחת מהם ויכול להגיד בביטחון שכולם מאוד נחושים לתת לעם הנפלא שלנו רגעים של אושר וגאווה לאומית״.