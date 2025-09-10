רכש חדש לדגו: מור פדידה חתם בבני יהודה

רכש חדש לבני יהודה: הקבוצה של מסאי דגו, צירפה הבוקר את החלוץ מור פדידה, שיצטרף לחוד ההתקפה, כך נודע ל-ONE.

פדידה, שיחק בעונה שעברה במכבי הרצליה, במדיה כבש שני שערים, כשעוד קודם לכן, שיחק במדי סקציה נס ציונה, סייע לה להעפיל לליגת העל ואף כבש שם במדיה.

בנושא אחר, בעקבות האירועים במשחקי הקבוצה והקנסות הכבדים שספגה, במועדון העבירו את הספסלים לצד השני של המגרש, כדי להרחיקם מהאוהדים בזמן המשחק.

מסאי דגו (ראובן שוורץ)

מי שעוד קרובה לחיזוק היא הפועל עפולה: הקבוצה, שפתחה את העונה בצורה רעה, קרובה לצרף בחזרה את החלוץ ריצ׳ארד קולה מהפועל עכו והקשר סרי מסי.

קולה, פרח במדי עפולה לפני כשנתיים כשכבש 11 שערים במדי הקבוצה מבירת העמק ובעונה שעברה כבש 15 שערים אצל עכו. עפולה צפויה לפצות את עכו, שרוצה לצרף זר בעמדה אחרת.