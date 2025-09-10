איטודיס: סופיה? הקהל צריך להבין את המצב

אחרי ארבעה משחקי הכנה בהם גם זכתה בטורניר קדם עונה בבולגריה, הפועל תל אביב נחתה בישראל היום (רביעי). האדומים כזכור העבירו את בסיס המועדון לסופיה, אבל הגיעו לארץ על מנת להתכונן מכאן למשחק הרשמי הראשון של העונה, ביום שבת הקרוב ב-20:55 נגד עירוני נס ציונה, ועם הנחיתה גם דיבר מאמן הקבוצה דימיטריס איטודיס.

איטודיס פתח: “שלום לכולם, כולנו מתרגשים לחזור לישראל, המקום האמיתי של המועדון, ורק בגלל המצב אנחנו זזנו למקום אחר, כי המשחקים ישוחקו לא כאן, אנחנו מתרגשים בכל זאת לשוב לתל אביב. הימים שהיו לנו להתכונן הם לא מספיק כי אנחנו משחקים את המשחק הכי מוקדם שיש באירופה. אנחנו מכבדים את כל המפעלים, את ההיסטוריה שלנו, את האוהדים שלנו, זו קבוצה שרוצה לשחק בהפועל, כל מי שחתם מתרגש ללבוש את הגופיה”.

בשנה שעברה דובר על חדר ההלבשה הבריא כאן, איך משחזרים את זה עם כל הפרצופים החדשים?

”זו נקודה טובה, זה מתחבר לזמן שיש לנו ביחד. יש עובדות, אנחנו גאים שיש לנו חמישה נציגים בישראל, ובהזדמנות הזו אברך אותם על המשחקים, על הניצחונות, על כל החוויה שם, אז יש אותם, וגם לברונו קבוקלו שזכה בזהב עם ברזיל, ומיציץ’ שלא עשו את הדרך עד הסוף, אבל מבינים את המצב שם. אז 7 שחקנים לא היו, האחרים עבדו בצורה מאוד מקצועית, עם מוטיבציה גדולה, ואנחנו בונים את חדר ההלבשה הזה, וזה חשוב לי ולכולם, שזה יהיה בריא. דיברנו וזה לא סוד, בפגישה הראשונה, על המצב בשנה שעברה, על חדר הלבשה בריא, אנחנו מחכים לזה גם השנה. זה ספורט, יהיו עליות וירידות, אבל אנחנו יודעים את מי אנחנו מייצגים, את הפועל ואת האוהדים, ברור שעם המצב בו אנו חיים, יש הקרבות, מהרבה צדדים, וההנהלה עשתה כבר הרבה, וכעת זה עלינו להיות הקבוצה הכי טובה בזמן הקצר”.

איטודיס: ״האוהדים מאחורינו למרות המרחק״

מה המטרות של הקבוצה?

”קודם כל להתאמן כולם ביחד, עוד לא עשינו את זה, ועדיין לא נעשה את זה בקרוב, אבל זה מתקרב. אם נתאמן ביחד, אז נכיר אחד את השני, כי תומר גינת לא שיחק למשל עם מלקולם, או ים מדר עם אוטורו, והרבה כאלה. זה דברים שנעבוד עליהם, עם זמן ועבודה, צריכים לעבוד ביחד כדי לעשות את זה. הקבוצה הזו, כשיהיה חדר הלבשה בריא וננשום כיחידה אחת, אז אנחנו רוצים לצאת ולהילחם, בכל המפעלים, גביע ווינר זה גם רשמי, אז נבוא לייצג בכל מפעל, ובכבוד, את הפועל תל אביב, ומשחק אחר משחק נדבר על מטרות. הקבוצה נבנתה עם הרבה ניסיון, כישרון, צעירים, צריכים להפוך להיות אחד ואז נרצה מטרות טובות, אני לא אחד שיוצא בהבטחות, רואים את קבוצות היורוליג וגם כאן בארץ, כולן מתחזקות. אני ארצה לראות איך הקבוצה תרוץ ואז נדבר יותר”.

הרבה אוהדים לא אהבו כל כך את המעבר לסופיה, אתה יכול להבטיח לקהל שהם יראו את כל השחקנים כאן?

”דיברתי הרבה על הקהל, אנחנו גאים לייצג את הפועל תל אביב, שמחים להיות בבית, אבל אני לא מקבל את ההחלטות של איפה הקבוצה תשחק. העובדה היא שישבנו כולם וספרנו את שעות הטיסה, וזה עדיף לנו לגור בסופיה. יצרנו מצבים תוך כדי המצב, וזה חשוב שהקהל שאוהבים את אוטורו, מלקולם, כולם כאן איתנו, דיברתי על הקרבות וצריך לעשות כאלו. אנחנו רוצים להאמין שהקהל יהיו מאחורינו, הם הגאווה שלנו ואנחנו שלהם, ואנחנו מודעים לזה, והם מודעים לזה. גם אלה שהם לא מכירים את הסיפור, הסברתי להם מי זו הפועל תל אביב, אז אני מאמין שהקהל שלא אהבו את המהלך, הם צריכים להבין את המצב, וזה המצב. גם מכבי וירושלים ישחקו בחו”ל, אי אפשר לשחק כאן, אבל הם יבואו מכאן, לנו אין חוזה מובטח לשלוש שנים, אז אנחנו צריכים לקחת הכל בחשבון ולראות מה הפלוסים ומה המינוסים, ואילו הקרבות צריך לעשות. מה שאני יכול להבטיח זה שכולם פה, ואתם רואים אותם, כולם יהיו כאן. החוקים לצערי נותרו אותו דבר, אז חמישה זרים יכולים להתלבש כאן, וזה עליי לראות מי יכול לשחק טוב יותר עם האחרים. היו כמה משחקים, אבל הם לא ברמה של מה שמצפה לנו. העונה ארוכה, וכולם ישחקו כאן”.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

ישראל הודחה ליוון, יש לא מעט יוונים בהפועל תל אביב, אני משער שראיתם ביחד, היה טראש טוק?

”זה סיפור יפה, היה אפשר לשים מצלמה. קודם כל אני אגיד שאני גאה להיות יווני ושקבוצה כזו מייצגת אותנו, ואני גאה שעבדתי איתם לפני כן, ויש להם עתיד טוב טפו טפו טפו, ודברים טובים יקרו בעתיד הקרוב, אני מקווה שגם בחצי הגמר וגם בגמר. יש לנבחרת הזו את הניסיון, את חדר ההלבשה הבריא, וזה יעזור להם להגיע למצבים. לגבי המשחק נגד ישראל, לדעתי היינו 20 איש, אני התערבתי עם יפתח זיו, ואתם צריכים לשאול אותו על ההתערבות, הפסדתי, אבל כי נתתי לו יתרון נקודות, זה לא רק היה ניצחון או הפסד, אז אני אקנה את הפיצות, אבל אני שמח שיוון וישראל נלחמו ברמה הכי גבוהה שיש, ושכולם חזרו בריאים, שזה הכי חשוב”.

ארי עמיאל ואיליי דולינסקי היו אתכם בסופיה, איך ההתקדמות שלהם?

”אני שמח שהם באו לשחק איתנו, אני רציתי לבחון אותם ברמה גבוהה, קודם כל כמתחרים של שחקנים מרכזיים והם שיחקו קצת. אני שמח על המאמץ שלהם, הם מקצועיים מאוד, אני מחכה שיושאלו לקבוצה אחרת כדי לקבל דקות נכבדות על מנת שהם יוכלו להשתפר ולצבור ניסיון ודקות משחק”.

גם אנטוניו בלייקני שיתף עם הנחיתה בישראל: ”טוב להיות כאן, עבדנו קשה מאוד, בסופיה, ועכשיו אנחנו מחכים לחזור לקהל שלנו בישראל, כל הקבוצה כאן ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד כדי להתכונן ליורוליג, והמשחקים האלה חשובים לא פחות ואני מחכה לזה”.

ארי עמיאל (חגי מיכאלי)

אתה פותח עונה שנייה, מה התפקיד שלך בלחבר את החדשים לקבוצה, וגם למצב בישראל?

”זה קל מאוד לעשות את זה, יש פה אנשים מדהימים, כל החדשים, אלייז’ה, אוטורו, זיו שהגיע מחולון, כולם כולל כולם נהדרים וזה הופך את זה לקל מאוד”.

לא חווית כנראה בחיים סגל של 20 איש, יש תחושה שאתה תצטרך להילחם על כל דקה, כמו כולם.

”עבורי אני תמיד מאמין שאני נלחם על כל דקה, 10 שחקנים, 20 שחקנים, 15 שחקנים, אני תמיד מרגיש שאני במצב שבו אני צריך להילחם על דקות אז אין כאן משהו חדש בשבילי”.

כמה יהיה קשה לגור בסופיה ולהתנהל משם?

”אני חושב שיהיה בסדר, זו העבודה שלנו, זה חלק מהסיבה שיש 20 שחקנים בסגל, אז יהיה בסדר”.

מאמין שראית עם הפועל לא מעט משחקים שם של נבחרת ישראל, מה דעתך על ההופעה שלה ביורובאסקט?

”אני חושב שהם שיחקו טוב, ראיתי את המשחק נגד יאניס והוא פריק, וגם לוקה, הרבה סטפ-בק לשלוש, הרבה זריקות קשות, אבל ישראל נלחמה כמו שצריך וייצגה יפה מאוד את המדינה”.

