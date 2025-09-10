מכבי ת"א החתימה את הזר האיכותי בתולדותיה

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל אביב, החתימה לעונה הקרובה את אחד משחקני הכדורעף הבכירים באירופה בעשור האחרון, הקבלן הקובני סלבדור הידאלגו (39, 1.95), הנחשב לזר האיכותי והמשמעותי ביותר בתולדות המועדון.

להידלגאו, הניחן ביכולות משחק יוצאות דופן המאופיינות בהרבה הקרבה ואמוציות, ניסיון אירופי עשיר והישגים מרשימים מאוד, בהם זכייה בשתי אליפויות וגביע ביוון, זכייה באליפות וגביע בפנרבחצ'ה הטורקית במדיה הוכתר ל-MVP של הליגה בעונת 2018/2019 וכן זכייה בתארי אליפות בסין ובקטאר.

לאוהדי הכדורעף בישראל זכור הידאלגו מהמפגש הכפול עם מכבי תל אביב, בגמר גביע האתגר האירופי בעונת 2022/2023 כשהוביל את היריבה היוונית, אולימפיאקוס, לזכייה בתואר האירופי, כשתרם 15 נקודות במשחק הראשון בתל אביב ו-10 נקודות במשחק הגומלין ביוון.

הידאלגו במדי אולימפיאקוס (IMAGO)

בקריירה העשירה שלו שיחק הקובני בקבוצות בכירות באירופה כברלין הגרמנית, גלאטסראיי ופנרבחצ'ה בטורקיה, וויגל הפולנית וברוסיה. במשך שנים הוכתר פעמים רבות כמגיש הטוב ביותר בליגות בהן שיחק.

יו"ר אגודת מכבי תל אביב, דורון שיטרוק, אמר לאחר ההחתמה הנוצצת: "קבוצת הכדורעף שלנו משדרת הישגיות ומצוינות ללא פשרות ופועלת במוטיבציה גבוהה. ראשי הקבוצה והצוות המקצועי שלה מגלים חשיבה מקצועית ויצירתית כשהמוטו שלהם להרים בכל עונה את רמת המשחק של הקבוצה ועל כך גאוותנו".

היו"ר אסף ליבר אמר: "מהרגע שהאופציה להחתים את הידאלגו עלתה על הפרק, הצוות כולו היה נלהב מהבאת שחקן ואישיות עם ניסיון מקצועי מוכח ויכולות בבמות הגדולות והנחשבות ביותר באירופה - אותן ראינו גם בגמר האירופי מולנו בעונת 2022/23. אלה הרמות אליהם אנחנו מכוונים כמועדון. לקראת העונה הקרובה בנינו קבוצה יוצאת דופן, בתקווה שתתחבר ליחידה מנצחת, שתעניק גאווה והנאה גדולה לאוהדים שלנו".

רכש מרשים. הידאלגו (IMAGO)

המאמן גל גלילי אמר: "הידאלגו הוא שחקן עם ניסיון ורזומה מהמפוארים שהגיעו אי פעם לישראל. הוא מביא למשחק מהירות וכוח בהתקפה, סרב חזק מאד ומשחק הגנה מצויין. אנחנו מצפים שישתלב בקבוצה ויתחבר בצורה טובה לשחקנים ולצוות. אני מאמין שנקבל ממנו מנהיגות ויכולות במסגרות בארץ ובאירופה בהן אנחנו נשחק העונה".

מכבי תל אביב תשחק העונה עם שני זרים בעמדת הקבלן: סלבדור הידאלגו והאמריקאי קודי קסל. הם מחזקים את הסגל הישראלי של הקבוצה הכולל את גנדי סוקולוב, סלבה בצ'קלה, אומרי רויטמן, עילי חבר, יואב ססלר ואלון מאירי.