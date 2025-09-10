יום רביעי, 10.09.2025 שעה 11:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

סרדל וביטון יחזרו לסגל, חיפוש אחר בלם ישראלי

בהפועל חיפה מרוצים מחזרתם של השניים למשחק נגד סכנין, כשגם אופק ביטון וחטואל צפויים להיכלל. מאמצים למצוא שחקן הגנה ישראלי. שי בלחסן חתם לעונה

|
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה מקווים מאד שהבעלים יואב כץ יאשר לצרף לסגל בלם ישראלי בנוסף לשני הבלמים בקבוצה, ברונו רמירז וג'ורג' דיבה. עד כה המאמן גל אראל נאלץ לאלתר כל פעם מחדש בלם בנוסף לשניים הקיימים בסגל.

פעם אחת היה זה דור מלול, פעם שנייה לארי אנגולו ופעם שלישית תמיר ארבל, שאף אחד מהם אינו בלם טבעי. בהפועל חיפה רצו מאד בתחילת העונה את איתי בן חמו שבסופו של דבר נשאר במכבי ת"א.

הבשורה הטובה מבחינת הקבוצה היא חזרתם לאימונים מלאים של לירן סרדל ואורן ביטון שהתאוששו מפציעות ויהיו בסגל לקראת משחק הליגה בקרוב בדוחא מול סכנין (שבת, 19:45).

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שיהיה בסגל הוא אופק ביטון, שעדיין חלוד ולא בכושר משחק, אבל נראה שמדובר בשחקן שיכול למלא את החלל שהותיר סלאם ג'ידו שקרע את הרצועה וסיים את העונה.

אגב, שכרו של אופק ביטון כפול מזה של ג'ידו ועומד על 180 אלף דולר לעונה. מי שאמור לחזור לאימונים הוא רותם חטואל שגם הוא יהיה בסגל. חטואל שעבר תאונה לפני אימון הבכורה לא התאמן בשבוע שעבר בגלל שהתלונן על כאבים. המועדון יקיים היום (רביעי) בשעה 17:30 בבית נגלר הפנינג אוהדים שיכלול הצגת שחקנים, מכירת מנוים ועוד הפתעות.

אופק ביטון בימיו בהפועל ירושלים (חגאופק ביטון בימיו בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

בנושא אחר, במועדון הודיעו היום על צירופו של הקשר שי בלחסן לעונה אחת. בלחסן גדל המחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ושיחק בעונה החולפת ברמת השרון מהלאומית. בעברו שיחק גם בבני יהודה, נס ציונה ובית”ר תל אביב. 

