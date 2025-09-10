שיא הכנסות לטוטו בחציון הראשון של שנת 2025

דירקטוריון הטוטו אישר את הדו"חות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2025. הנתונים מצביעים על כך שהטוטו שבר שיא הכנסות עם 2.073 מיליארד שקלים. זו עלייה של כ-4%, 71 מיליון שקלים, לעומת החציון הראשון של שנת 2024, שאף הוא היה חציון שיא, ובו כזכור גם התחיל טורניר היורו. יותר מ-1.4 מיליארד שקלים חילק הטוטו כפרסים לציבור בחציון הראשון.

גם ברווחים המועברים לקופת המדינה שברו בטוטו שיא בחציון הראשון: 462 מיליון שקלים. עלייה של כ-3%, כ-14 מיליון שקלים מעל החציון הראשון של שנת 2024.

ערוץ האונליין של הטוטו רשם הכנסות שיא של 569 מיליון שקלים, עלייה של 45 מיליון שקלים לעומת החציון המקביל. תרומת ערוץ האונליין לסך המכירות של הטוטו מסתכמת ביותר מ-27%.

ליגת האלופות היא המכניסה ביותר לטוטו בחציון הראשון של שנת 2025, עם הכנסות של כ-150 מיליון שקלים בסוף שלב הליגה ובשלב הנוקאאוט. ליגת ה-NBA במקום השני עם הכנסות של כ-147 מיליון שקלים, ואחריה הליגה הספרדית עם כ-123 מיליון שקלים, וליגת Winner עם כ-119 מיליון שקלים.

שחקני פ.ס.ז' חוגגים עם הגביע (רדאד ג'בארה)

המשחק המכניס ביותר בחציון הראשון היה גמר ליגת האלופות בין פ.ס.ז' לאינטר עם הכנסות בסך 10 מיליון שקלים. אחריו חצי גמר ליגת האלופות בין אינטר לברצלונה עם הכנסות של 6.7 מיליון שקלים ורבע גמר ליגת האלופות בין ריאל מדריד לארסנל עם הכנסות של 6.2 מיליון שקלים. המשחק המקומי המכניס ביותר בחציון היה גמר הגביע בין בית"ר ירושלים להפועל ב"ש שהכניס 5.3 מיליון שקלים.

הטוטו (צילום מסך)

יו"ר הטוטו, שבתאי צור: "החציון הראשון בשנת 2025 ממשיך להתנהל כשברקע הלחימה של ישראל במספר חזיתות והוא הסתיים כידוע במערכה מול איראן. אף על פי כן, הטוטו בזכות שורת מהלכים שהוביל בשנים האחרונות, הצליח גם בחציון הזה להמשיך לשפר את חווית הלקוח ולהגדיל את הרווחים שהוא מעביר למדינה, וכה חיוניים לה דווקא על רקע האתגרים הרבים שניצבים בפניה בימים אלה”.

שבתאי צור (ברני ארדוב, יח"צ)

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו: "אני גאה בעובדי הטוטו שעל אף המורכבות ברמה הלאומית, הצליחו לשמור על רצף תפקודי מלא בחציון הראשון, שהוביל לתוצאות העסקיות הטובות בתולדות החברה, גם בהכנסות וגם בכספים המועברים לציבור. צריך לזכור שמדובר בשנה ללא אירוע ספורט גדול, ואף על פי כן הצלחנו לעקוף בחציון הראשון את ההכנסות שהיו בחציון של 2024, אשר כלל גם את היורו בגרמניה ונחשב לטוב בתולדות החברה. ההצלחה של הטוטו משתקפת בחציון זה לא רק במספרים, אלא גם בהמון כלים וקמפיינים שהשקנו להגנה על הלקוחות שלנו”.